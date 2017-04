Jogadores da Chapecoense mostram indignação após empate diante do Nacional-URU

(Foto: Márcio Cunha/Chapecoense)

Chapecoense empatou por 1 a 1 ante o Nacional-URU, na noite desta terça-feira (19), na Arena Condá, e fechou a primeira metade da fase de grupos da Libertadores da América na terceira colocação do Grupo 7. Após o término do jogo, atletas da Chape saíram indignados de campo, especialmente com a arbitragem da partida.



Grande parte do confronto foi marcado por muitas confusões entre os jogadores. Este foi o motivo que desencadeou a reclamação alviverde por conta dos acréscimos. "Os caras vieram para jogar por uma bola e conseguiram. A arbitragem foi ruim. Quatro minutos de acréscimos foi muito pouco ", desabafou Rossi, logo após o término do jogo, em entrevista ao canal Fox Sports.



Autor do gol, Reinaldo também demostrou indignação com marcações feitas pela arbitragem e a questão dos acréscimo - que foi de quatro minutos. Entretanto, o lateral-esquerdo acredita que a equipe teve atuação boa para acreditar em um segundo turno melhor o bastante para alcançar a classificação à fase seguinte da Libertadores.



"O juiz deu apenas quatro de acréscimo, que foi o tempo de apenas uma confusão. Jogamos bem, mas infelizmente não deu, tentamos e fomos para cima. Tem o próximo jogo, vamos tentar roubar pontos e buscar a classificação. Vamos ver no que erramos para acertar na próxima partida", disse o lateral.



Próximo confronto da Chapecoense é contra o próprio Nacional-URU. A partida acontecerá no dia 25 de abril, às 21h45, no Uruguai.