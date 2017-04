Vagner Mancini exalta atuação da Chapecoense, mas reconhece erros pontuais

(Foto: Cristiano Andújar/Getty Images)

Na noite desta terça-feira (18), a Chapecoense empatou em 1 a 1 contra o Nacional-URU na Arena Condá, em partida válida pela terceira rodada da Libertadores da América. Em partida muito disputada e amarrada, o Verdão do Oeste saiu na frente com um gol de Reinaldo, mas sofreu o empate no final da primeira etapa da partida. O confronto então tornou-se tenso, com jogadas duras e "catimba" do lado uruguaio. Após a partida, o técnico Vagner Mancini fez uma análise do jogo, exaltou a equipe, entretanto, reconheceu os erros da Chape.

"Começamos o jogo melhor, abrimos o placar, e o Nacional empatou quando estava melhor. No segundo tempo, dominamos. Erramos alguns gols, desperdiçamos algumas chances pela ansiedade. A partida ficou nervosa porque o árbitro errou demais. A Chape dominou 60, 70 minutos e merecia vencer a partida", declarou o treinador.

Com a partida muito tensa, faltas se tornaram inevitáveis. Para Vagner Mancini, o árbitro do confronto não soube administrar o duelo, acrescentando assim um ponto negativo à partida.

"Pecamos porque acabamos levando várias jogadas de lateral e 1-2 no setor direito. O Ramires era extremamente perigoso" "O árbitro foi relativamente bem no primeiro tempo e se perdeu no segundo tempo, errou demais O lance da agressão (ao Girotto) foi bisonho. Vi na TV. É um árbitro jovem e que sentiu o calor do jogo. O Nacional é uma equipe acostumada a jogar Libertadores e tornou o jogo difícil pela catimba, por saber jogar", finalizou Mancini.

Agora, Chapecoense e Nacional-URU seguem empatados no grupo 7 da Libertadores da América com quatro pontos cada. Na próxima quinta-feira (27), as duas equipes voltam a se enfrentar, às 21h45, horário de Brasília, no Parque Central, em Montevidéu.