Chapecoense avalia maratona de jogos em decisivo mês de maio

A Chapecoense está em boa fase com o time do técnico Vágner Mancini. O ano de 2017 prometia grandes dificuldades para retomar o trabalho e os resultados em campo diante da torcida, mas os missionários da equipe, dentro e fora dos gramados, estão fazendo o melhor pelo Verdão do Oeste. No mês de maio, a Chape joga decisões em quatro competições: Catarinense, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil e Libertadores da América.

O calendário recheado de competições era um desafio conhecido para quem sagrou-se campeã da Copa Sul-Americana. Dessa forma, o acréscimo da Recopa e da Libertadores ao número de partidas redobra os trabalhos. Um dos responsáveis pela montagem do elenco, o diretor executivo Rui Costa comentou a respeito:

"São jogos de muita importância e muito próximos uns dos outros. É uma maratona que condiz com a grandeza da Chapecoense, com o projeto do ano. Sabemos que é difícil recuperar os atletas para que estejam de tanque cheio, mas temos profissionais para isso e estrutura para essa odisseia longa", avaliou.

27/04 Nacional Libertadores da América 30/04 Avaí Campeonato Catarinense 03/05 Cruzeiro Copa do Brasil 07/05 Avaí Campeonato Catarinense 10/05 Atlético Nacional Recopa Sul-Americana 14/05 Corinthians Brasileirão 17/05 Lanús Libertadores da América 20/05 Palmeiras Brasileirão 23/05 Zulia Libertadores da América 28/05 Avaí Brasileirão 31/05 Cruzeiro Copa do Brasil

A ampla sequência de jogos que se estende ao mês começa na quinta-feira, diante do Nacional do Uruguai, pela Copa Libertadores. A Chape precisa pontuar nas partidas fora de casa para seguir almejando uma das vagas à fase de oitavas de final. Após o duelo em Montevidéu, o Verdão do Oeste encara o Avaí, pelo jogo de ida da final do Campeonato Catarinense.

Nos duelos com o Avaí, em 30 de abril e no domingo seguinte, 7 de maio, a Chape pode jogar por resultados iguais para sair campeã, já que possui a melhor campanha nos dois turnos disputados. É a busca por seu sexto caneco estadual e a chance de seu primeiro bicampeonato de forma consecutiva. O momento de competição é favorável aos comandados de Vágner Mancini, melhores no segundo turno do Catarinense, enquanto o Avaí derrapou na segunda metade.

Após encarar os avaianos, no meio de semana seguinte, em 10 de maio, a Chape tem a vantagem por ter vencido o jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana. Em Chapecó, o time brasileiro venceu o Atlético Nacional pelo placar de 2 a 1 e pode empatar em Medellín para sagrar-se campeã.

Passado o pesar maior pela tragédia do fim de 2016, na logística e nos trabalhos de quem realmente veste a camisa, a Chapecoense dá passos importantes para manter sua força no cenário nacional e, agora, internacional, buscando conciliar ainda seu posto na defesa do título catarinense.