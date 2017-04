Em Montevidéu, Chape enfrenta o Nacional-URU pela Libertadores

Após empatar com o Nacional-URU na última semana, na Arena Condá, a Chapecoense vai a Montevidéu enfrentar os uruguaios pela quarta rodada da Libertadores da América. Com o empate em Santa Catarina, o grupo 7 tem o Lanús como líder e, embolados na segunda e terceira colocação com quatro pontos, Nacional-URU e Chapecoense respectivamente. Portanto, para não se complicar no torneio internacional, o Verdão do Oeste precisará encarar a fanática torcida uruguaia em seu território, almejando vitória fora de casa.



Para não se complicar na Libertadores, Chape vai ao Uruguai em busca da vitória



O difícil e catimbado jogo em Chapecó na última semana foi somente um aparetivo para o que a equipe comandada por Vagner Mancini deve enfrentar no Estádio Parque Nacional, no Uruguai diante de aproximadamente 25 mil torcedores apaixonados.



Além das adversidades do jogo, com o calendário apertado, a Chapecoense iniciou 2017 com oito competições prevista. Para atingir o bom saldo no primeiro semestre, a equipe de Chapecó inicia sua maratona decisiva diante do Nacional-URU, pela Libertadores e só termina no final de maio. Na terceira posição do grupo 7, o Verdão do Oeste vai em busca da vitória contra a experiente equipe uruguaia.



Cansaço, catimba, polêmicas. Mediante todas as adversidades, o atacante e camisa 10 da Chapecoense Tulio de Melo sabe da difícil missão que o Verdão do Oeste tem pela frente, mas acredita no potêncial do elenco e afirma que é necessário estar preparado para tal tipo de duelo.



"Vamos para mais uma decisão na temporada. Será um jogo muito complicado, contra uma equipe difícil de ser batida em seu estádio. Temos que estar preparados. Precisamos fazer uma grande apresentação para sairmos de lá com um resultado positivo. Uma vitória vai nos ajudar muito na briga pela classificação. Nós temos mais três partidas nesta primeira fase e queremos somar o maior número de pontos possível para garantirmos vaga na etapa seguinte da competição", afirmou.



Além do jogo diante do Nacional, a Chape ainda enfrentará o líder Lanús-ARG e o Zúlia, da Venezuela, em busca da sonhada classificação para a próxima fase do torneio internacional.



Em casa, Nacional-URU busca encostar na liderança do Grupo 7



A partida na última semana, na Arena Condá, foi tensa. Típica de Libbertadores da América. Gol anulado, vaias e muita catimba. Experiente em competições internacionais, o Nacional-URU usou o retrospecto a ser favor. Em Santa Catarina, empate por 1 a 1. Agora, a equipe uruguaia busca a vitória em casa para encostar de vez no líder do Grupo 7, o Lanús-ARG.



Se os quase 800 torcedores tricolores fizeram barulho em Chapecó, a equipe comandada por Martín Lasarte agora espera ter, a seu favor, os mais de 20 mil torcedores que normalmente frequentam, de forma assídua o Estádio Parque Central, no Uruguai.



Com a mesma equipe que veio à Santa Catarina, Martín Lasarte pretende usar a favor do time anfitrião todos os fatores positivos de se jogar em casa, para que assim, a equipe uruguaia alcance sete pontos conquistados e encaminhe sua classificação para a próxima fase da Libertadores da América.