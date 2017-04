Chapecoense emplaca nove jogadores e Mancini entre destaques do returno

Chape ergueu o troféu de campeã do returno | Foto: Fernando Mattos

Campeã do returno do Campeonato Catarinense com uma campanha quase impecável, com sete vitória, apenas um empate e uma derrota, a Chapecoense emplacou nove jogadores entre os 22 escolhidos para a seleção desta fase do estadual. O levantamento feito pelo Instituto Mapa, Federação Catarinense de Futebol (FCF) e Associação de Clubes de Futebol Profissional de Santa Catarina (SC Clubes) através do Top da Bola, ainda colocou o técnico Vagner Mancini como um dos destaques.

A Chapecoense foi, disparadamente, o time que mais colocou atletas na seleção, seguido do Criciúma, com quatro; Joinville, com três; Avaí, com dois; e Metropolitano, Brusque, Almirante Barroso e Atlético Tubarão, com um cada. O outro técnico foi Fabinho Santos, do Joinville.

Na defesa, a Chape preencheu todas as posições: Apodi na lateral-direita, Douglas Grolli e Nathan na zaga e Reinaldo na lateral-esquerda. Na faixa central do gramado, os três meio-campistas da equipe foram incluídos: Andrei Girotto e Luiz Antônio como volantes e João Pedro como meia. Completa a lista de atletas do Verdão do Oeste o atacante Rossi.

No returno do estadual, a Chapecoense foi a equipe que mais venceu, mais marcou gols e ainda menos sofreu, com 81,5% de aproveitamento. O time comandado por Vagner Mancini conquistou a etapa com uma rodada de antecedência e somente perdeu na partida final, diante do Criciúma, quando atuou com time totalmente reserva.

Confira a lista completa:

Goleiros: Matheus (Joinville) e Ricardo Vilar (Metropolitano)

Laterais-direitos: Caíque (Joinville) e Apodi (Chapecoense)

Zagueiros: Raphael Silva (Criciúma), Betão (Avaí), Nathan e Douglas Grolli (Chapecoense)

Laterais-esquerdos: Reinaldo (Chapecoense) e Marlon (Criciúma)

Volantes: Andrei Girotto, Luiz Antônio (Chapecoense), Barreto (Criciúma) e Renan Teixeira (Joinville)

Meias: Anderson Safira (Almirante Barroso), Alex Maranhão (Criciúma), Enercino (Inter de Lages) e João Pedro (Chapecoense)

Atacantes: Rossi (Chapecoense), Jonatas Belusso (Brusque), Júnior Dutra (Avaí) e Rentería (Atlético Tubarão)

Técnicos: Vagner Mancini (Chapecoense) e Fabinho Santos (Joinville)