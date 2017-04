Vagner Mancini lamenta derrota contra Nacional pela Libertadores

(Foto: Miguel Rojo/AFP)

Após a derrota ante o Nacional por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (28), no Parque Central, em Montevidéu, pela Libertadores, o técnico Vagner Mancini concedeu entrevista apos à partida e avaliou a derrota da Chapecoense devido a vários fatores ocorrido na partida, sendo uma delas a arbitragem.



Na avaliação do técnico, Mancini afirmou que o árbitro foi muito rígido contra a Chapecoense e não aplicou os mesmos critérios em relação ao time da casa. "Não podemos nos abalar pois a arbitragem foi péssima, tivemos erros individuais que provocaram erros coletivos e foi um jogo atípico", reclamou o técnico, em entrevista coletiva.



Além da reclamação contra a arbitragem, Vagner Mancini explicou também o motivo de escalar três zagueiros, um novo esquema que não vinha utilizando nos últimos jogos.



"O objetivo foi uma marcação que anulasse os atacantes Silveira e Aguirre e fazer uma marcação mais avançada, para que sobrasse apenas a bola longa para o Nacional, mas o gol logo do início, em falha nossa, acabou sendo decisivo", explicou o treinador.



Na tabela da Libertadores, Chapecoense faz parte do Grupo G e se encontra na terceira posição com 4 ponto Fazendo parte também Lanús, Nacional-URU e Zulia - que estão em primeiro, segundo e último lugar, respectivamente.

Diante disso, o treinador destacou as chances da Chapecoense. O técnico disse que o empate por 1 a 1 entre Zúlia e Lanús acabou mantendo a chances da Chape, que ficou a três pontos do Nacional e do time argentino, empatado com o time venezuelano. A Chape enfrenta o Lanús no dia 17 de maio, fora de casa.



"Tem dois times com sete pontos e dois times com quatro, existe possibilidade sim, lógico que teremos que somar pontos na Argentina, contra o Lanús, mas ainda existe vida e vamos lutar até o último minuto", declarou.



Na mesma coletiva após a partida entre Chape e Nacional, Mancini foi questionado sobre o tumulto que ocorreu entre Palmeiras e Peñarol deixou. O questionamento obtido na entrevista foi se o ocorrido entre os times deixou a equipe de Mancini insegura, e o técnico disse que não sentiu nenhuma insegurança, acrescentando que foi muito bem tratado, como o Nacional foi bem tratado em Chapecó.



Próximo confronto da Chape é contra o Avaí, no próximo domingo (30), pelo Campeonato Catarinense, às 16h.