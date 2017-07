Resultado Chapecoense x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro (0-1)

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA DÉCIMA RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, SER DISPUTADO NA ARENA CONDÁ, EM CHAPECÓ, ÀS 19H DO DIA 25 DE JUNHO.

Torcedor, ficamos por aqui. Agradecemos pela companhia na transmissão de Chapecoense 0x1 Atlético-MG. Até a próxima!!!

COPA DO BRASIL!

Antes de pegar a Raposa, o Galo vai enfrentar o Botafogo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo entre alvinegros acontece na Arena Independência, na quinta-feira (29), às 19h30.

OLHO NO FLU!

Já a Chapecoense visita o Fluminense, na segunda-feira (3), às 20h. A equipe catarinense vai buscar reabilitação contra o tricolor carioca, uma vez que vem de duas derrotas, considerando a desta noite.

OLHEM O CLÁSSICO AÍ, MINHA GENTE!

O Galo enfrenta o Cruzeiro na próxima rodada, no Independência, às 16h. O jogo está marcado para o domingo (5), em partida que sempre mexe com as estruturas do estado de Minas Gerais.

TABELA!

A vitória do Atlético fora de casa deixou a equipe na 14ª posição, agora com 13 pontos. Já a Chape está uma posição acima, no 13ª lugar, também com 13 pontos. Os dois estão a três do Bahia, primeiro da zona de rebaixamento.

Com gol de Marlone, Atlético vence Chapecoense fora de casa por 1 a 0 e respira na tabela de classificação.

FIM DE JOGO!!!

48' NADA! Cobrança da Chape vai direto nas mãos de Cleiton, que sobe para pegar bola com muita tranquilidade.

48' Chape tem cobrança pela frente, e tenta última bola levantada na área do Galo.

47' LONGE DEMAIS! Lourency arrisca de longe, e bola vai para fora.

46' Reinaldo disputa bola com Luan e cai no gramado. Chape vai perdendo por 1 a 0 em casa.

VAMOS A 49 MINUTOS!

45' COM PERIGO!! Apodi pega sobra de fora da área e manda contra a meta defendida por Cleiton, mas não consegue marcar.

43' FALHOU! Girotto tenta enfiada de bola para Artur, mas erra passe, e zaga do Galo só protege até a linha de fundo.

41' Lourency avança e cruza na cabeça de Arthur, que emenda. Jogador erra finalização e não consegue empatar para os donos da casa.

39' Lourency arrisca cabeçada em bola alçada na área do Galo, mas manda para fora. Segue Chapecoense 0x1 Atlético em Santa Catarina.

38' CARTÃO AMARELO!

Para Apodi, da Chapecoense, por falta em Leonan. Lateral da Chape está fora do próximo duelo da equipe no Brasileirão, que é contra o Fluminense..

37' Leonan sobe com Rafael Moura, mas sofre falta de Apodi. Galo tem cobrança para tentar ampliar o placar na Arena Condá.

35' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE!

SAI: Lucas Mineiro

ENTRA: Neném

34' SE CHEGA... Rossi se joga em lançamento, e, bem próximo ao gol de Cleiton, quase consegue emendar para o gol.

33' Luan avança e abre no meio para Marquinhos, que erra passe. Chape recupera bola e sai jogando pelo empate.

32' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO!

SAI: Valdívia

ENTRA: Marquinhos

29' Galo tenta contra-ataque, mas árbitro assistente indica posição de impedimento de Valdívia.

28' PÊNALTI? Arthur e Bremer disputam bola na área do Galo, e jogador da Chape. Jogadores alviverdes pedem pênalti, mas juiz não cede e nada indica.

27' CARTÃO AMARELO!

Para Lourency, da Chapecoense.

26' EMOÇÃO! Como de costume, torcida da Chape aplaude e canta alto "VAMOS, VAMOS, CHAPE!" no minuto 26, uma vez que chegamos a 71 minutos de bola rolando no jogo (45 + 26). Esse foi o número de vítimas na tragédia do ano passado com a equipe.

25' Girotto desvia cobrança de escanteio com a cabeça, mas bola é abafada por zaga do Galo, que tira.

24' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE!

SAI: Wellington Paulista

ENTRA: Túlio de Mello

23' CHAPE CHEGA! Lourency tira Luan de lance e cruza para Rossi, que finaliza com perigo contra a meta de Cleiton.

22' Lourency alça bola na área do Galo, mas, com tranquilidade, Cleiton sobe para ficar com o domínio.

21' CARTÃO AMARELO!

Para Rafael Carioca, do Atlético. Advertência tira o volante do Galo do próximo jogo do time pelo Brasileirão, que é contra o Cruzeiro.

20' Apodi mira Wellington Paulista e descola cruzamento, mas Cleiton sobe para ficar com a bola.

19' Chape tem cobrança para fazer pela direita!

16' Goleiro atleticano é atendido em campo, mas não acusa nada de grave e segue no jogo.

15' Cleiton cai para ficar com a bola, mas Apodi chega rápido no lance, não consegue parar, e acerta goleiro do Galo.

14' Valdívia sobe em contra-ataque e toca para Rafael Moura, mas Fabrício Bruno se antecipa e recua para Jandrei.

13' Roger Bernardo desvia cruzamento da Chape e arruma escanteio para os donos da casa.

12' CARTÃO AMARELO!

Para Leonan, do Atlético, por falta em Apodi.

11' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO!

SAI: Otero

ENTRA: Luan

10' SEGUNDA ALTERAÇÃO! Roger conversa com Luan, que deve entrar no jogo.

9' Reginaldo cobra lateral, e Cleiton sobe para tirar.

8' Bola bate e rebate frente à área do Galo, mas time atleticano consegue afastar.

6' Reginaldo cobra lateral na área do Galo, mas time visitante consegue afastar perigo. Em seguida, Valdívia tenta sair em contra-ataque, mas Lourency comete falta no atleta do Atlético.

5' Rossi descola cruzamento na direita, bola bate em Matheus Mancini e sai pela linha de fundo. Escanteio para a Chape.

3' Matheus Mancini se antecipa a Rossi e impede que lançamento chegue até o atacante da Chape.

2' CARTÃO AMARELO!

Para Bremer, do Atlético.

1' Luiz Otávio disputa lance com Rafael Moura e comete falta em atacante do Galo.

BOLA EM JOGO!

INTERVALO - SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE!

SAI: Luiz Antônio

ENTRA: Lourency

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

46' Valdívia tenta carregar bola pelo meio, mas sofre falta.

45' FÁCIL, FÁCIL! Girotto solta longo cruzamento, mas Cleiton encaixa defesa no meio do gol.

VAMOS A 47 MINUTOS!

44' Valdívia avança bem pela direita e tenta jogada com Rafael Carioca, mas Chape se recompõe, pressiona, e Galo precisa voltar.

43' Valdívia cobra na direita, e Rafael Moura sobe para cabecear, mas é flagrado em posição de impedimento.

42' CARTÃO AMARELO!

Para Fabrício Bruno, da Chapecoense, por falta em Otero.

41' EITA! Juiz tropeça e quase cai em campo após se misturar em lance.

40' Jogo fica morno na Arena Condá. Chape é mais ofensiva pela direita, mas Galo consegue se firmar na marcação e evitar ousadia catarinense.

38' CLEEITON! Luiz Otávio sobe alto para cabecear contra a meta de Cleiton, mas goleiro do Galo pega firme no meio do gol.

37' Matheus Mancini sobe e corta bola levantada na área pela Chape.

35' Arthur recebe bola na frente, mas tem marcação de Bremer e precisa reiniciar jogada da Chape.

33' Luiz Otávio chega forte em Valdívia, que sente a perna e precisa ser atendido fora do campo.

32' Yago solta longo lançamento para Valdívia, mas Fabrício Bruno se adianta e pega bola.

30' Rafael Carioca tenta subir com Valdívia em contra-ataque, mas Fabrício Bruno consegue retomar domínio para a Chape.

29' CARTÃO AMARELO!

Para Luiz Antônio, da Chapecoense, por falta em Valdívia.

28' Apodi cruza da direita, bola passa por todo mundo, e ninguém chega para emendar para a meta defendida por Cleiton.

26' Wellington Paulista cai e pede falta de Otero, mas juiz indica infração do atacante da Chape no lance.

25' Rossi alça bola na área do Galo, mas Cleiton sobe com tranquilidade para fazer defesa.

24' Otero faz cobrança, mas bola vai direto para fora.

23' Galo tem falta para cobrar, e Otero se prepara para mandar bola na área da Chape.

21' Apodi bate de primeira em bola cruzada de Rossi, mas redonda sai pela linha de fundo,

20' PREOCUPAÇÃO! Cleiton é atendido em campo por forte contato em divida com jogador da Chape. Galo não tem reservas para a sua meta, uma vez que Giovanni sentiu dores na costela ainda no aquecimento - ele seria o titular.

19' Cleiton sobe, não pega bola pingada na área do Galo, mas se recupera em lance e corre para fazer a defesa.

18' CARTÃO AMARELO!

Para Otero, do Atlético, por falta em Reinaldo.

17' PARA FOOORA! Wellington Paulista emenda cruzamento de Rossi com a cabeça, mas bola passa à direita de Cleiton. No lance, goleiro do Galo sai mal.

15' CARTÃO AMARELO!

Para Rafael Moura, do Atlético.

15' CARTÃO AMARELO!

Para Arthur, da Chapecoense.

13' TRANQUILO! Marlone cobra falta, mas bola voa até as mãos de Jandrei.

12' Rossi é lançado, mas assistente indica posição de impedimento do atacante da Chape.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! GOL DE MARLONE!!!



Valdívia vai até a linha de fundo em disputa de bola, volta e cruza para Marlone, que manda no fundo do gol de Jandrei. Falha da zaga da Chape, que vê meia sem marcação dentro da área para abrir o placar.

9' Luiz Antônio manda bola na área do Galo, mas zaga tira.

8' Apodi disputa bola com Marlone, e meia atleticano comete falta em seu campo de ataque.

7' Luiz Otávio chega forte com falta sobre Rafael Moura e comete falta no atacante do Galo. Tudo tranquilo com o jogador, que levanta e segue no jogo.

5' Rodrigão chora no banco de reservas por saída precoce do jogo. Reserva do time, havia ganhado chance com ausências de Leonardo Silva, Gabriel, Felipe Santana e Erazo.

5' Chape tenta subir pela esquerda, mas Galo abafa e afasta bola.

4' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO!

SAI: Rodrigão

ENTRA: Bremer



3' Rossi chega até a linha de fundo, mas Rodrigão faz a proteção e deixa bola sair. No lance, zagueiro atleticano sente a perna e precisa sair.

2' Chape cobra, mas zaga alvinegra sobe bem para evitar perigo frente à meta de Cleiton.

Rafael Carioca é o único titular do Galo no jogo contra a Chape.

1' Rossi sofre falta de Matheys Mancini pela direita, e Chape tem bola para cobrar.

BOLA ROLANDO!

ATLÉTICO ESCALADO!

Cleiton; Yago, Rodrigão, Matheus Mancini e Leonan; Roger Bernardo, Rafael Carioca, Otero, Marlone e Valdívia; Rafael Moura.

CHAPECOENSE ESCALADA!

Jandrei; Apodi, Luiz Otávio, Fabricio Bruno e Reinaldo; Andrei Girotto, Luiz Antônio, Lucas Mineiro, Rossi e Arthur Caíke; Wellington Paulista.

FALTA DE SORTE!

O goleiro Giovanni, do Galo, que defenderia a meta do time nesta noite, sentiu dores na costela no aquecimento e está fora do do jogo. Cleiton é quem joga, e com isso o time alvinegro fica sem goleiro reserva.

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora, ao vivo, todas as emoções do jogo entre Chapecoense x Atlético-MG! Os times se enfrentam na Arena Condá, em Chapecó/SC, valendo pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O duelo vai começar às 19h. Fique conosco!

A Chapecoense está na 13ª colocação, com 13 pontos. Já o Atlético tem um ponto a menos que o Verdão do Oeste e milita na 17 posição, dentro da zona de rebaixamento.

Na última rodada, o time catarinense tomou um vareio do Flamengo fora de casa: foi goleado por 5 a 1, na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro. A equipe mineira, por sua vez, empatou em 2 a 2 com o Sport, na Arena Independência, em Belo Horizonte/MG.

O Galo vai entrar em campo na noite deste domingo com uma equipe alternativa. Com a maratona de jogos, os titulares estão muito desgastados, e o técnico Roger Machado teme mais lesões no elenco alvinegro.

O atacante Rafael Moura afirmou que mesmo com uma equipe alternativa, o Atlético tem tudo para fazer um grande jogo e conseguir os três pontos em Chapecó.

“O momento é delicado novamente, mas o mais importante é que a camisa do Atlético que vai viajar, delegação representando o Atlético e, se a gente vencer, vamos somar sete pontos em três jogos, sendo dois fora de casa. Então, é com esse pensamento que a gente vai. Os meninos do sub-20, que foram campeões brasileiros, já estão mais do que maduros para nos ajudar. Tenho certeza que essa mescla pode dar muito certo nesse próximo jogo”, disse.