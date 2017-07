No retorno à Sul-Americana, Chapecoense é derrotada pelo Defensa y Justicia

A Chapecoense se reencontrou com a Copa Sul-Americana aproximadamente um ano ano depois da tragédia sem precedentes para o futebol brasileiro em 2016, quando o avião que transportava toda a delegação catarinense e jornalista para a final inédita da Sul-Americana contra o Atlético Nacional acabou caindo. A partida foi realizada em Buenos Aires, na Argentina, onde a Chape acabou sendo derrotada pelo Defensa y Justicia por 1 a 0.

Tentando buscar afastar uma possível crise de resultados onde a Chapecoense perdeu cinco dos últimos seis jogos, os catarinenses não se importaram em jogar em solo desconhecido e trataram de dominar o primeiro tempo. os 45 minutos iniciais mostraram uma Chapecoense mais sólida defensivamente e ditando o ritmo de partida.

Apesar de maior posse de bola, as melhores chances da Chape foi na bola parada, característica da equipe nesta temporada, mesmo assim o goleiro Gabriel Arias praticamente não trabalhou. Do outro lado Jandrei também não teve muito trabalho no primeiro tempo, na chegada mais perigosa dos argentinos, que também foi de bola parada, Reinaldo falhou e Riveros perdeu uma grande chance.

No segundo tempo, o panorama da partida mudou totalmente logo aos sete minutos com a expulsão de Girotto. Com um a menos em campo, a equipe brasileira se defendeu como pode, Mancini postou os 10 jogadores atrás da linha da bola para tentar aumentar a dificuldade do Defensa.

Os argentinos partiram para o abafa, jogando a bola na área, chutando de qualquer distância. Jandrei salvou a Chape duas vezes, nos chute de Bouzat e Stefanelli. Mas aos 49 minutos depois de tanto pressionar, o Defensa foi premiado com o gol, após cruzamento da esquerda, a zaga da Chape parou e Stefanelli sozinho na pequena área desviou de cabeça e marcou o gol no último lance do jogo.

Com o resultado, a Chapecoense precisa vencer os argentinos por dois gols de diferença jogando na Arena Condá, o Defensa y Justicia joga pelo empate ou até mesmo pela derrota por um gol de diferença, desde que marque um gol no interior catarinense. Vitória por 1 a 0 da Chape levará o jogo para a decisão por pênaltis.