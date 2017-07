Jogo Chapecoense x Atlético-PR AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Google Plus

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Chapecoense x Atlético-PR ao vivo na Arena Condá, valendo pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 11h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

No duelo para sair da parte de baixo da tabela, Chapecoense, 15ª colocada com 14 pontos, e Atlético-PR, 14º colocado, se enfrentam na Arena Condá. O vencedor se afastará da zona de rebaixamento, enquanto o perdedor pode terminar a rodada dentro do Z-4.

A Chapecoense estreará seu novo treinador Vinicius Eutrópio. Após o empate com o Fluminense no Rio, Vagner Mancini foi demitido.

Por falar no jogo contra o Fluminense, a partida foi agitada e de seis gols, 3 a 3. Veja os melhores momentos:

Já o Furacão foi até Recife com uma equipe mista, e perdeu para o Sport por 1 a 0. Veja os melhores momentos:

Na quarta-feira (12) às 21h45, o Atlético-PR receberá o Cruzeiro na Arena da Baixada. Já na quinta-feira (13) às 21h, a Chapecoense enfrentará o Sport na Ilha do Retiro.

Não veio por acaso! Em sua apresentação, Eutrópio relembrou a última passagem pela Chape e manifestou confiança na diretoria catarinense: "Não vim por acaso, vim porque na última passagem fiz parte deste processo. Deixei bons frutos, boas sementes que foram germinando e no final floresceu, virou um sucesso. Não quero ser maior do que ninguém na Chapecoense. Hoje, nossa causa é maior. A responsabilidade é maior. Estou representando a luta de anos da Chapecoense e faço parte deste processo totalmente incorporado. Acredito em todo mundo. Estou muito confiante de que vamos ter essa retomada".

Sabe o caminho! Irregular durante o ano, o Atlético-PR quer voltar a vencer no Brasileiro logo mais em Chapecó. Para isso, Eduardo Baptista reencontra velhos conhecidos e sabe o que o Furacão tem que fazer para sair da Arena Condá com os três pontos: "Alguns jogadores já estiveram comigo, como o Reinaldo, que finaliza bem de fora e tem um arremesso lateral que é quase um escanteio. Tem que ficar atento. O Wellington Paulista tem presença de área, esteve comigo recentemente também. É um cara que, se tiver que escolher entre um passe ou um chute a gol, ele prefere o chute. São características que estamos observando para tentar neutralizar e buscar. Em Chapecó, a torcida pressiona o time para vir para cima. É saber usar essa característica para tirar proveito".