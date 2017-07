Eutrópio vê como injusta derrota da Chape em Santos: "Estamos chateados com o placar"

Foto: Sirli Freitas / Chapecoense

Mesmo com a derrota, a boa atuação da Chapecoense fora de casa no confronto contra o Santos agradou ao técnico Vinícius Eutrópio. A Chape foi superior ao Peixe em muitos momentos, mas, Vanderlei foi grande destaque da partida, após fazer defesas difíceis e concretizar a vitória santista por 1 a 0, na Vila Belmiro.

Para Eutrópio, a Chape criou mais e para o treinador o resultado foi injusto. "Criamos as melhores oportunidades e prova disso é que o goleiro Vanderlei estava sendo aplaudido até agora. Fizemos um bom jogo no domingo passado, fizemos esse agora, é uma maratona, mostramos que queremos mais no campeonato", avaliou o técnico.

"A gente vai ficar batendo nisso, porque o resultado foi injusto. Estamos chateados com o placar e esperançosos de que equipe mantenha essa consistência no restante do campeonato", disse.

No próximo sábado (22), a Chape tenta a recuperação diante do Vitória, às 16h, no Barradão. Neste confronto, o comandante Alviverde poderá contar com o retorno de Andrei Girotto e Reinaldo, que estavam suspensos. No jogo desta quarta, o técnico optou em manter como reservas Wellington Paulista, que vem de lesão, e Túlio de Melo.

"Não temos tempo de trabalhar finalizações. Vamos continuar o trabalho pois os jogadores têm qualidade, são grandes jogadores e artilheiros. Temos chegado com os dois volantes. Hoje nós jogamos contra um grande goleiro, não à toa Taffarel (preparador de goleiros da Seleção Brasileira) estava na torcida", finalizou.