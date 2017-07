Após triunfo fora de casa, Eutrópio vê resultado como justo: "Soubemos nos portar bem"

(Foto: Sirli Freitas / Associação Chapecoense)

Após o triunfo da Chapecoense por 2 a 1 sobre o Vitória neste sábado (22), no Barradão, o técnico Vinícius Eutrópio respirou aliviado. Em apenas cinco jogos comandando a equipe, todos vêem a diferença.

Com a vitória a Chape somou mais três pontos e distanciou ainda mais do Z-4. Agora, a equipe catarinense ocupa parcialmente a 9ª posição na classificação do Campeonato Brasileiro. "Foi uma vitória de quem soube ganhar". Palavras de satisfação fazem com que Eutrópio veja como justa a vitória do Verdão do Oeste. Para o treinador a Chape manteve o mesmo nível da última partida - também fora de casa, contra o Santos .

"Foi um jogo de dois tempos distintos. O primeiro muito equilibrado, com chances para os dois lados. No segundo, eles pressionaram e soubemos nos portar bem. Foi uma vitória de um time que soube ganhar. Já tínhamos realizado uma bela partida em Santos, mesmo com a derrota", disse Eutrópio.

O comandante também falou sobre o sistema defensivo da Chapecoense. Que para o técnico tem sido a maior prioridade. No comando, a média de gols sofridos diminuiu cerca de 40% em relação ao antigo treinador, Vagner Mancini.



"Se olhar o histórico dos últimos jogos, tomamos ols nos minutos finais. Hoje não aconteceu e isso fortalece o trabalho. Cheguei em 10 dias e o meu foco total é organizar a linha de quatro, equilibrar o time defensivamente. Fazer bem as coberturas. Aos poucos vamos melhorando nossa proposta de jogo", disse.

Foto: Divulgação / Associação Chapecoense

O técnico falou também sobre os jogos seguidos fora de casa e o pouco tempo que resta para treinar. Elogiou também a postura da Chapecoense dentro de campo, além de analisar a partida.

"O calor pesou um pouco no segundo tempo, mas soubemos ganhar. Povoamos mais o meio campo para sair nos contra-ataques. É uma vitória de todo o grupo. Estamos com viagens desgastantes, sem muito tempo pra treinar. Tivemos uma postura equilibrada no primeiro tempo. Depois, sabíamos que o Vitória, pelo momento que vive, viria pra cima. Colocaram dois atacantes, começaram com ligações diretas e nao tivemos a segunda bola. Apostamos no contra-ataque e deu certo. Foi a transição rápida que pedimos. O Arthur foi muito feliz no passe e o Lorency eficiente", analisou o treinador.

Próximo confronto da Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro é contra o Atlético-GO, no dia 30 de julho, às 11h. Antes disso, a Chape tem encontro marcado com Defensa y Justicia, pela segundo jogo da Sul-Americana, na próxima terça-feira (25), às 19h15. O time argentino venceu a ida por 1 a 0.