Jogo Chapecoense x Defensa y Justicia AO VIVO pela Copa Sul-Americana (1-0)

3' Falta em Túlio de Melo na intermediária.

2' Chape tenta criar jogadas pela esquerda nesse começo de etapa.

ROLOU A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

Os dois times voltam sem alterações para a segunda etapa.

Primeira etapa de muita marcação e estudo das duas equipes. Apesar de não ter grandes chances de gol, a Chapecoense conseguiu abrir o placar na bola parada e igualou tudo no agregado. Por enquanto teremos pênaltis na Arena Condá.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Acréscimos de um minuto. Vamos até 46.

43' Chape tem dificuldades para sair e costumeiramente recua a bola para a defesa.

42' Cartão amarelo para Cubas por falta muito dura em Túlio de Melo.

40' Riveiro domina livre próximo a área, arrisca o chute mas manda por cima.

39' Lançamento da zaga do Defensa para o setor de ataque, mas a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para Jandrei.

37' Riveiro lança Ciros na área, Douglas Grolli vacila na marcação mas a bola bate no braço do atacante argentino e o árbitro marca a falta.

36' ASSIM NÃO. Lucas Marques erra o passe que deixaria Reinaldo livre próximo da área, seria um grande contra-ataque para a Chape.

35' Apodi tenta avançar na velocidade pela direita, Bareiro tira de carrinho e o bandeira marca só lateral.

33' Partida esfriou. Defensa fica mais com a bola e a Chape tenta surpreender saindo no contra-ataque.

29' Defensa trabalha a bola na intermediária buscando o empate.

27' Cruzamento pela esquerda na área da Chape e Reinaldo afasta. A bola sobrou para Castellani na direita e Fabrício Bruno estava lá para conceder escanteio pro time argentino.

25' Reinaldo cobrou escanteio na área, o atacante Túlio de Melo subiu mais que a marcação e cabeceou bonito! A bola ainda tocou no travessão mas foi para o fundo da rede. Tudo igual no placar agregado!

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DA CHAPECOENSE! TÚLIO DE MELO ABRE O PLACAR!

24' Bola de Reinaldo para Lucas na esquerda, o jogador vai a linha de fundo e descola escanteio.

22' Chapecoense ajustou a marcação e não deixa o Defensa jogar. Equipe toca a bola no campo de ataque e busca espaços para criar jogadas de ataque.

20' Falta de Arthur em Bareiro no meio campo.

17' QUASE! Cruzamento de Reinaldo pela esquerda, o goleiro Arias saiu mal e a bola sobrou para Fabrício Bruno livre dentro da área, mas o zagueiro chutou para fora. Chape pressiona!

15' Após o arremesso lateral, Reinaldo recebeu de Seijas tentou o cruzamento mas a bola saiu pela linha de fundo.

14' Reinaldo cruzou e a defesa afastou.

13' Falta marcada de Riveiro em Túlio de Melo. Vai ter bola na área do time argentino.

9' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH! Arthur recebe pela esquerda, avança e chuta com muito perigo no canto. O goleiro Arias pulou e a bola foi para fora.

8' PASSOU LONGE! Lucas Marques recebeu na entrada da área, arriscou a finalização mas o chute saiu sem direção. Tiro de meta para o Defensa.

5' Mais Defensa. Em jogada pelo meio, o volante Riveiro avança e arrisca o chute pro gol, a bola bate em Douglas Grolli. Time argentino é melhor até aqui.

4' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUH! Quase o Defensa y Justicia abre o placar na Arena Condá. Em jogada pela esquerda, o cruzamento na área passou por Reinaldo e o atacante Kaprof perdeu um gol incrível cabeceando por cima.

3' Moisés volta para o jogo. Tudo normal com o volante.

2' Jogo parado. O volante Moisés Ribeiro dividiu no alto e levou a pior, jogou parou para a entrada da maca no gramado.

1' Apodi lança Seijas na direita, mas a bola vai muito forte. Lateral para o Defensa.

COMEÇA O JOGO!

Equipes perfiladas para o Hino Nacional Brasileiro.

Escalação do Defensa y Justicia: Gabriel Arias; Alvarado, Luis Jérez, Bareiro e Riveiro; Leonel Miranda, Cubas, Castellani e Delgado; Kaprof e Ciro Rius.

Escalação da Chapecoense: Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Fabrício Bruno e Reinaldo; Moisés Ribeiro, Lucas Marques, Seijas e Luiz Antonio; Arthur e Túlio de Melo.

Equipes escaladas para a partidas!

Fique ligado! Às 19h15 começa a partida e a VAVEL Brasil vai transmitir o tempo real online. Até logo mais!

Chapecoense e Defensa y Justicia se enfrentaram somente uma vez na história. O clube catarinense espera igualar o histórico do confronto na noite de hoje, após a derrota no jogo de ida.

Na última quinta-feira, em amistoso contra o Racing, disputado em dois jogos de 30 minutos cada, a equipe do Defensa y Justicia venceu o rival nas duas ocasiões por 1 a 0. Com gols marcados por Rivero e Di Giano.

Outro que se despediu do clube argentino foi o técnico Sebastián Becaccece. A partida contra a Chape foi a última dele no comando do Defensa antes de se juntar ao técnico Jorge Sampaoli no comando da seleção argentina. Nelson Vivas assumiu a equipe desde então.

Também com muitas mudanças em relação ao primeiro confronto, o Defensa viaja para o Brasil sem o algoz da partida de ida. Stefanelli, autor do gol da vitória, acertou sua transferência para o AIK, time da Suécia. Além do atacante, o homem de referência da equpe, Andrés Rios, acertou acordo com o Vasco. O capitão e meia Jónas Gutíerrez é outra baixa, ele se transferiu para o Independiente.

Após eliminar o São Paulo na primeira fase com dois empates, a surpresa Defensa y Justicia jogará mais uma vez com o regulamento embaixo dos braços. Ainda em pré-temporada, já que o campeonato argetino só tem início no dia 18 de agosto, a última partida oficial que a equipe fez foi justamente o confronto de ida contra a Chape, há quase um mês.

Chapecoense x Defensa y Justicia

Além de Girotto, a Chape tem mais cinco desfalques para o confronto contra o time argentino. São eles: o zagueiro Victor Ramos, o lateral-direito João Pedro, o volante Amaral, o meia Nadson e o atacante Osman. Todos no Departamento Médico do clube.

Para o jogo de logo mais, o técnico Vinicius Eutrópio não poderá contar com o zagueiro Andrei Girotto, expulso na partida de ida. Porém, o treinador deve manter o esquema 4-5-1 que tem utilizado, com Fabrício Bruno na zaga e Arthur como único atacante.

Defendendo o posto de atual campeã da Sul-Americana, muita coisa mudou na Chape desde a derrota na primeira partida. Começando pelo comando técnico. Vinicius Eutrópio assumiu a equipe após a queda de Vagner Mancini. O equipe verde e branca não vivia um bom momento na temporada. Se recuperando no Brasileirão, nesta terça a Chape quer contar com a força da Arena Condá para reverter o placar e garantir vaga na próxima fase da competição.

Após ser eliminada da Libertadores na fase de grupos por conta da escalação irregular do zagueiro Luiz Otávio, a Chapecoense estreou na Sul-Americana com derrota pelo placar de 1 a 0 no jogo de ida, na Argentina, contra o Defensa y Justicia. Agora, a equipe catarinense precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para garantir classificação à terceira fase do torneio.

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos a transmissão da partida entre Chapecoense x Defensa y Justicia, que acontece nesta terça-feira (25), às 19h15 e decide a classificação para terceira fase da Copa Sul-Americana 2017.