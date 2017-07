Buscando manter boa fase, Chapecoense recebe lanterna Atlético-GO na Arena Condá

Chapecoense e Atlético-GO abrem a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro na manhã deste domingo, às 11h, na Arena Condá, em Chapecó. Após classificação heroica na Copa Sul-Americana no meio da semana, a Chape vira a chave e foca no Brasileirão. Ocupando a 11ª posição da tabela, com 21 pontos somados, a equipe de Vinícius Eutrópio busca acumular pontos no torneio nacional para seguir crescendo na tabela.

Em contrapartida, comandada pelo técnico interino Paulo Sanches, o Atlético-GO é o lanterna do Brasileirão, tendo somado apenas nove pontos no torneio e busca a sua terceira vitória no campeonato.

Em grande fase, Chape busca boa sequência no Brasileirão

O momento da Chapecoense é o melhor deste ano. Após contratar Vinícius Eutrópio, o Verdão do Oeste acumula boa sequência. Além disso, a Chape avançou às oitavas de final da Copa Sul-Americana após disputas de pênaltis diante do Denfensa y Justicia.

Um dos principais nomes da equipe comandada por Eutrópio, Túlio de Melo esbanjou otimismo e confiança com o momento da Chapecoense. Neste domingo, a Chape enfrentará o Atlético-GO, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e, o atleta declarou que o Verdão do Oeste buscará dar continuidade à boa sequência no torneio nacional.

“Estou muito feliz aqui na Chapecoense e trabalhando muito para continuar ajudando a equipe dentro e fora de campo. É um momento especial que estou vivendo e agradeço ao elenco, à torcida e ao clube pela confiança. Espero manter essa boa fase até o fim da temporada”, afirmou.

“Vamos procurar fazer uma boa sequência agora no Campeonato Brasileiro para mantemos a equipe na parte de cima da tabela de classificação da competição. Estamos evoluindo, fazendo bons jogos e ganhando confiança. Isso é muito importante”, finalizou Túlio de Melo.

Com Kléber vetado, Felipe assume gol do Atlético-GO

O goleiro Kléver sofreu uma entorse no tornozelo e está fora do confronto diante da Chapecoense, neste domingo, em Chapecó. O titular será Felipe, que atuou entre a segunda e a 14ª rodadas do Campeonato Brasileiro e foi sacado da equipe após a derrota para o Atlético Mineiro.

De acordo com o treinador interino da equipe rubro-negra Paulo Sanches, a continuidade de Felipe no gol dependerá da atuação diante do Verdão do Oeste. O comandante, em entrevista coletiva, evitou opinar sobre a saída de Kléver após a primeira rodada, quando o Dragão foi goleado pelo Coritiba, e também sobre a saída de Felipe depois do jogo contra o Atlético-MG.

“Em relação à saída do Kléver após o jogo contra o Coritiba e à saída do Felipe após o jogo contra o Atlético-MG, eu estava na comissão, mas a decisão é sempre do treinador. Não posso dar minha opinião. O Marcelo Cabo e o Doriva decidiram. O Felipe vai para Chapecó. A manutenção dele passa muito pela atuação”, declarou Paulo Sanches.

Além de Kléver, o Atlético-GO sofrerá com outro desfalque, agora, no ataque. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o centro avante Walter está fora da partida na Arena Condá.