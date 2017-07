Jogo Chapecoense x Atlético-GO AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017

Fique ligado! A partida entre Chapecoense x Atlético Goianiense ao vivo acontece às 11h deste domingo. Acompanhe o tempo real na VAVEL Brasil. Até logo mais!

Esse será o primeiro confronto entre Chapecoense x Atlético Goianiense na história. Os dois clubes nunca haviam se enfrentado anteriormente.

A principal mudança da equipe fica por conta do goleiro Felipe. Com Kléver vetado por lesão, ele será o titular do Atlético na partida. Outro que deve começar como titular é o atacante Diego Rosa, ele ganhou a vaga de Walter nos treinos da semana. Autor do gol contra o Botafogo, Paulinho, que chegou ao clube nessa temporada, permanece como titular.

Lanterna do Brasileirão com apenas nove pontos conquistados, o Atlético Goianiense luta pela sobrevida no torneio nacional. Após a demissão do técnico Doriva, o auxilar João Paulo Sanchez comanda a equipe na Arena Conda e assim deverá ser até o fim do torneio.. Vindo de empate em casa contra o Botafogo, a equipe goiana respira por aparelhos na competição. Já são nove rodadas sem vitória e oito pontos atrás do Atlético Paranaense, primeiro time fora da zona da degola.

Os jogos da Chape na Arena Condá são sempre marcados pela emoção, por tudo que aconteceu no ano passado ser ainda muito recente. Porém, um componente a mais pode marcar o duelo contra o Atlético. Allan Ruschel, sobrevivente do acidente aéreo, está relacionado para o jogo e ficará à disposição no banco de reservas. O jogador participou de um jogo-treino nesta semana e pode atuar pela primeira vez em uma partida oficial depois da tragédia em novembro de 2016.

Para a partida, o técnico Vinícius Eutrópio não deve ter problemas para escalar a equipe. É provável que repita a escalação da rodada anterior, quando a equipe atuou no 4-5-1. Outra opção é o 4-4-2, com Túlio de Melo ao lado de Arthur no ataque. Eutrópio não estará à beira do gramado neste domingo. Punido pelo STJD com um jogo por expulsão ainda quando comandava o Santa Cruz, pela segunda divisão, ele cumprirá suspensão e não comanda a Chape do banco de reservas.

Mandante na partida deste domingo, a Chapecoense entra em campo contra o lanterna Atlético-GO buscando sequência positiva no campeonato para afastar o fantasma da zona de rebaixamento. Após o triunfo fora de casa contra o Vitória, a Chape chegou aos 21 pontos ganhos e subiu para a 11º colocação.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos a transmissão da partida entre Chapecoense x Atlético Goianiense ao vivo, pela 17º rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O Duelo acontece na Arena Condá, às 11h deste domingo (30).