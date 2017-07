Interino na Chape, Emerson Cris lamenta desgaste físico e mental contra Atlético-GO

Foto: Sirli Freitas/Chapecoense

A Chapecoense foi derrotada em casa neste domingo (30) por 2 a 1, pelo ultimo colocado do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense. O jogo foi válido pela 17ª rodada. O técnico interino Emerson Cris, que substituiu o suspenso Vinícius Eutrópio, disse que Chape procurou atuar da mesma forma que vinha nos últimos jogos, inclusive na classificação da Sul-Americana diante do Defensa y Justicia.

Para o treinador, a situação do adversário na tabela torna o jogo perigoso, pois cria uma obrigação para o time. "Esses jogos são os mais traiçoeiros, pois criam uma expectativa na torcida, jogadores e imprensa. Mas a gente manteve a nossa estratégia, o que fez nos jogos anteriores, mas acontece o imprevisto e é punido", avaliou.

A paciência do torcedor de Chapecó parece ter acabado na Arena Condá. A derrota para o Atlético-GO foi o quinto tropeço da Chape em casa no Brasileirão: derrotas para Grêmio, Botafogo, Atlético-MG, Atlético-GO e empate com o Atlético-PR.

Emerson Cris tentou justificar de várias formas a derrota. Falou do jogo desgastante pela Sul-Americana e do horário sob sol forte. Mas reconheceu a má atuação. "A verdade é que não fizemos um bom jogo. Terça foi histórico, de superação. Hoje, não correspondemos. Quarta temos um jogo importante contra o Bahia e temos que ter a cabeça no lugar para fazer um bom jogo. O Atlético jogou o jogo da vida, se superou e fez tudo que podia. É complicado avaliar. Quando você passa por uma situação de sucesso como terça, a cabeça não mantém. Temos que ter a cabeça no lugar", justificou o treinador.

Com a vitória, a Chapecoense estaciona nos 21 pontos. Quarta-feira, o compromisso é contra o Tricolor baiano, novamente na Arena Condá, às 19h30 (de Brasília). Já o Atlético-GO segue na lanterna, agora com 12 pontos, e recebe o Grêmio também na quarta, 21h45.