Chapecoense e Bahia medem forças mirando recuperação no Brasileiro

Antes de realizar o amistoso contra o Barcelona, a Chapecoense tem seus compromissos pelo Brasileirão. Nesta quarta-feira (02), o clube catarinense enfrenta o Bahia. O confronto é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A penúltima deste turno. A bola rola a partir das 19h30, na Arena Condá. As duas equipes buscam retomar o equilíbrio na competição, pois ambas vem de derrota na última rodada.

Na 12ª colocação, a Chape detém 21 pontos e perdeu uma posição na última rodada após a derrota para o Atlético-GO , em casa. Sem Vinícius Eutrópio, suspenso, o Verdão seguiu sem conseguir embalar na competição.

Se a situação está ruim para a Chapecoense, para o Bahia é ainda pior. O clube nordestino vem de duas derrotas consecutivas e ocupa a 15ª posição com 17 pontos. A última dentro da Fonte Nova por 3 a 1 para o Sport. O resultado negativo resultou na demissão do técnico Jorginho.

Chapecoense pronta para encarar o Bahia

O mês de Agosto será movimentado para a Chape. A equipe terá além do Brasileirão, amistosos pela Europa, a Copa Sul-Americana e a disputa da Copa Suruga Bank. O direito de participar do torneio Internacional após o título da Copa Sul-Americana. Mesmo com tantos eventos neste mês, o Índio Condá tem como prioridade o campeonato nacional.

Outro fator que marca a semana da Chapecoense são os reforços. O atacante ex-Oeste, Júlio César, chega para suprir a ausência de Rossi, negociado com a China. Outro reforço é o lateral Roberto, este ex-Santa Cruz.

Um dos retornos da Chape para o confronto é o técnico Vinícius Eutrópio. Após cumprir suspensão como citado acima, o comandante volta a casa-mata. Outro reforço é Douglas Grolli. O zagueiro está de volta após cumprir suspensão diante do Atlético-GO. Nos treinamentos da semana, Eutrópio retornou com Grolli na vaga de Luiz Otávio. Outra alteração mostrada foi o ingresso de Lourency na vaga de Moisés Ribeiro.

Com isso, o provável time da Chapecoense para enfrentar o Bahia vai com: Jandrei, Apodi, Grolli, Fabrício e Reinaldo; L. Marques e Girotto; Lourency, Seijas e Arthur; Tulio de Melo.

Com interino no comando, Bahia não está definido

A sequência de derrotas não segurou Jorginho no comando do time. O último revés por 3 a 1 diante do Sport, em casa “foi a gota d’água” para a direção que definisse sua saída. Sem um novo nome para assumir o comando técnico, o interino Preto Casagrande é quem ficará à frente do clube Baiano.

O interino preferiu não divulgar a equipe titular. Divulgou apenas a lista de relacionados. Porém, em entrevista à uma rádio baiana, Preto afirmou que não irá fazer grandes mudanças na equipe que vinha atuando com Jorginho. “Não vamos fazer loucura, mudar muito. Tive uma conversa boa com os atletas. Estão todos atentos para o jogo de amanhã”, comentou.

O treinador contou que já tem sua equipe definida, mas que prefere não contar, e que só irá revelar o segredo minutos antes da partida. “Os jogadores que vão jogar já sabem. Está tudo preparado, montado. A escalação todos vão saber amanhã. Não tem motivo para adiantar. Temos que ter tranquilidade, estar concentrados, atentos para amanhã estar voando e executar da melhora maneira possível tudo o que for solicitado”.

A equipe visitante tem cinco desfalques para o duelo. O lateral-direito, Wellington Silva, o meia Allione, e os atacantes Edigar Junio e Hernane estão lesionados. O meia Vinícius está suspenso e também não joga. Por outro lado, o lateral-direito, Eduardo retorna de suspensão.