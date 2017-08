Jogo Chapecoense x Bahia AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Fique ligado! A partida entre Chapecoense x Bahia ao vivo acontece às 19h30 desta quarta-feira (2). Aqui na VAVEL Brasil você não perde nada sobre o duelo. Até logo mais!

Chapecoense e Bahia se enfrentaram apenas duas vezes na história. E o verdão de Santa Catarina está invicto até aqui, com dois triunfos em cima do tricolor baiano. O último confronto entre as equipes aconteceu em outubro de 2014, também pela primeira divisão. A Chape venceu pelo placar de 1 a 0, com gol de Tiago Luís.

O técnico interino conta com o retorno do lateral-direito Eduardo, que cumpriu suspensão na partida anterior. Porém, terá o desfalque de sete jogadores. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o meia Vinícius está fora do jogo. Outros seis desfalques permanecem no Departamento Médico. O zagueiro Jackson, os laterais Wellington Silva e Armero, o meia Allione e os atacantes Edigar Junio e Henane continuam fora de combate.

Para o duelo contra a Chape, a equipe baiana também terá mudanças. A principal delas no comando técnico. O interino Preto Casagrande dirige o time após a demissão de Jorginho, que não resistiu ao cargo após derrota para o Sport dentro da Fonte Nova.

Vivendo situação delicada no Brasileirão, o Bahia também vai para a partida precisando de um triunfo para não entrar na zona da degola. Em situação mais complicada que seu adversário da noite desta quarta-feira, o time baiano estacionou nos 19 pontos após duas derrotas consecutivas e foi parar na 15º colocação, com a mesma pontuação do Coritiba, primeiro time do Z4.

Em entrevista coletiva após o treinamento de terça-feira, Eutrópio falou sobre a derrota contra o Atlético-GO e a expectativa para a partida de logo mais. "É quase impossível que se repita a mesma situação pela cara da Chape. Foi fora da curva. Se formos mudar a todo momento, tiramos a confiança deles e não se estabelece a parceria. O caminho está correto. Teremos um jogo importante contra o campeão do Nordeste e temos que voltar o que vínhamos fazendo."

Continuam fora da equipe lesionados, o lateral João Pedro, o volante Neném, o meia Nadson, o zagueiro Victor Ramos e o atacante Osman. Porém, também tem notícia boa para equipe entre os jogadores relacionados. Além do atacante equatoriano Penilla, que chegou a atuar na partida do final de semana, mais três recém-contratados ficam à disposição de Eutrópio no banco de reservas. São eles: o lateral-esquerdo Roberto, o meia Guerrero e o atacante Júlio César.

Pensando na recuperação, o técnico Vinícius Eutrópio promoveu mudanças na equipe durante os treinamentos no começo da semana. O zagueiro Douglas Grolli, que cumpriu suspensão na partida anterior, volta ao time na vaga de Luiz Otávio. Tornando o time mais ofensivo, o treinador testou o atacante Lourency no lugar do volante Moisés Ribeiro, mudando o esquema para o 4-2-3-1. E assim a Chape deve iniciar o duelo contra o Bahia.

Após ser derrotada pelo lanterna Atlético Goianiense em Santa Catarina, a Chapecoense volta a atuar em casa, precisando da vitória para afastar o perigo da zona de rebaixamento. Na 12º colocação com 21 pontos conquistados, o verdão do oeste está a apenas dois pontos do Z-4, e enfrenta um adversário direto. Por isso, a ordem palavra de ordem para o duelo é vencer.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos agora a transmissão da partida entre Chapecoense x Bahia ao vivo, pela 18º rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O duelo será disputado nesta quarta-feira (2), às 19h30, na Arena Condá.