Após empate, Vinícius Eutrópio ressalta bom desempenho da Chapecoense no primeiro tempo

Foto: Divulgação/Chapecoense

A Chapecoense tropeçou em casa novamente. Após a derrota para o Atlético-GO no último domingo (30), nesta quarta-feira (2) a equipe empatou com o Bahia. A partida, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, acabou com o placar de 1 a 1, com gols de Túlio de Melo para a Chape e Rodrigão anotou para o Bahia.

Com o empate, a equipe do técnico Vinícius Eutrópio ficou com 22 pontos e ocupa a 11ª colocação. Após o confronto o comandante da Chape ressaltou a qualidade do Bahia e avaliou o desempenho da sua equipe.

“Importante ressaltar que enfrentamos uma grande equipe, que foi campeã da Copa do Nordeste, sabíamos que o jogo seria mais difícil do que o contra o Atlético-GO. No primeiro tempo, ao meu ver, fomos bem, e no segundo, a partir dos 10 minutos, começamos a errar muitos passes. Erramos mas ainda tínhamos uma organização em campo, que nos permitia não sofrer muito, mas depois dos 30 ou 35 minutos realmente eles tomaram conta do meio campo.”

Após a metade do segundo tempo, o Bahia cresceu na partida e para tentar equilibrar novamente o jogo Eutrópio buscou modificar o time, mas sem alterar sua frente: “Para equilibrar voltei ao sistema dos outros jogos, com três volantes, mas sem abrir mão dos atacantes. O que funcionou no primeiro tempo, não funcionou no segundo, então tivemos que voltar à escalação antiga para ter um nível de segurança maior.”

O técnico ressaltou ainda a importância de conquistar uma vitória fora de casa na próxima partida: “É importante buscar pontos em Curitiba. Respeitamos o Coritiba, mas temos condições de conquistar a vitória.”, finalizou Eutrópio.

No próximo domingo (6) a Chapecoense joga contra o Coritiba, às 16h, fora de casa. No mesmo dia e horário, em casa, o Bahia entra em campo para enfrentar o São Paulo.