Para técnico Vinícius Eutrópio, a derrota da Chapecoense ocorreu por lances casuais

Google Plus

Foto: Divulgação Coritiba

Na tarde deste domingo (6) a Chapecoense perdeu para o Coritiba, pelo placar de 2 a 0, fora de casa. A partida, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, aconteceu no Estádio Couto Pereira.

Esta é a terceira partida consecutiva sem vitória da equipe de Vinícius Eutrópio, que concluiu o primeiro turno na 16ª posição, com 22 pontos. O comandante falou na coletiva que está buscando organizar a equipe para enfrentar o restante do campeonato.

“Desde que cheguei estamos em processos de mudança. Avaliamos o grupo, quatro jogadores importantes sofreram lesões, diante disso trouxemos atletas que ainda nem estrearam e buscamos outros para fortalecer a equipe. Estamos em um processo de reconstrução.”

Apesar da derrota, Eutrópio ressaltou o bom desempenho da equipe na partida. Para ele a derrota foi em detalhes e relembrou que, diferente do que aconteceu no jogo desta tarde, seu time vinha com boas conclusões nos confrontos anteriores.

“Hoje nossa equipe fez um jogo equilibrado, com lances pontuais. Tomamos um gol impedido, o que é duro fora de casa, e o segundo foi um erro grande. Na segunda etapa conseguimos explorar mais o lado direito, tivemos oportunidades, mas não conseguimos concluir. No jogo de hoje não, mas nos outros jogos temos concluído mais que os adversários. Hoje tivemos poucas conclusões pros dois lados. Neutralizamos a forma do Coritiba jogar, o Jandrei não participou, mas em dois lances casuais tomamos gols.”

O comandante ressaltou também que, antes das três partidas sem vencer, a equipe realizou bons jogos. Ele falou ainda que é preciso ter tempo para se preparar e ter bom desempenho em campo.

“Vinhamos de quatro atuações ótimas. Nos três últimos jogos não tivemos tempo para um bom treinamento. É um campeonato difícil, três pontos te colocam lá em cima ou lá embaixo. Nos amistosos vamos tentar fortalecer.”