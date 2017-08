AO VIVO: siga a movimentação para o amistoso entre Barcelona e Chapecoense; acompanhe

Barcelona x Chapecoense AO VIVO

Na próxima segunda-feira (7), a Chapecoense enfrenta o Barcelona, às 15h30, em partida amistosa válida pelo Troféu Joan Gamper, torneio tradicionalmente organizado pelos catalães na segunda quinzena de agosto. O jogo marca a estreia do novo manto da Chape, lançado no início de agosto pela Umbro.

Fornecedora do material, a Umbro explicou que a nova camisa possui 73 estrelas e faz alusão ao ano de fundação do clube (1973). Além da estreia do uniforme, o jogo marca a volta do lateral Alan Ruschel, um dos cinco sobreviventes da queda do avião, aos gramados.

Eduardo Dal Pogetto, gerente de marketing esportivo da Umbro, comentou sobre a 'Chape Special Edition', nome dado ao novo manto. “Sabemos que esse jogo será repleto de muita emoção, por isso decidimos eternizar esse momento histórico com uma edição especial de camisa para a Chape”, disse.

Foto: Divulgação/UMBRO

A delegação da Chapecoense chegou na manhã de sexta-feira (5) no aeroporto El Prat de Llobregat, em Barcelona. João David de Nes, diretor de marketing do clube, também falou da nova camisa. “Essa camisa celebra um momento muito especial na história da nossa Chape. É mais um presente aos nossos torcedores que estão sempre demonstrando muito amor pelo clube do coração”, ressaltou.

O Camp Nou receberá pela primeira vez uma equipe na temporada 2017/2018. A equipe brasileira foi convidada para participar da 52ª edição do torneio Troféu Joan Gamper, após a tragédia em Medellín, na Colômbia.