Em jogo atrasado, Corinthians busca aumentar vantagem na liderança contra Chapecoense

Por causa da excursão pela Espanha e pelo Japão, a Chapecoense teve a rotina alterada. Tanto pelas atuações no exterior, como pela modificação do Campeonato Brasileiro. De volta à Arena Condá, o Verdão do Oeste tem um duro adversário em jogo atrasado da 20ª rodada: o líder Corinthians. O duelo será disputado a partir das 19h30 dessa quarta-feira (23), em Chapecó/SC. O primeiro duelo entre as equipes na temporada aconteceu na abertura da Série A, em maio. Em um jogo bastante disputado, as equipes empataram em 1 a 1.

De um lado, a Chape conquistou um bom resultado fora de casa ao vencer categoricamente o Palmeiras por 2 a 0 e escapar da zona de rebaixamento. No 15º lugar, com 25 pontos, a equipe catarinense busca a segunda vitória seguida diante de uma equipe paulistana para se afastar da degola e manter a boa sequência de resultados.

Do outro, o Timão foi derrotado pelo Vitória em casa e sofreu a primeira derrota no Brasileirão, além de ver a invencibilidade de 34 jogos acabar. Ainda assim, o alvinegro do Parque São Jorge ainda tem a chance de aumentar a vantagem na liderança para dez pontos, uma vez que os principais concorrentes tropeçaram nas duas últimas rodadas. No momento, o Corinthians soma 47 pontos.

Alan Ruschel retorna aos gramados da Arena Condá

Sobrevivente da maior tragédia do esporte mundial, o lateral-esquerdo Alan Ruschel retorna aos gramados da Arena Condá após o desgraçado acidente. Após retornar ao futebol diante do Barcelona, o jogador agora tem a oportunidade de voltar a jogar diante de sua torcida, a depender da escolha do técnico Vinícius Eutrópio. A comissão técnica acredita que Ruschel pode ajudar a equipe mais ofensivamente. Ainda não se sabe se o jogador vai entrar de primeira.

Eutrópio não vai contar com o zagueiro Victor Ramos, que vai treinar em separado até sua situação ser resolvida, e com o atacante Arthur Caike, vetado pelo departamento médico após sofrer uma lesão. O time não deve sofrer grandes modificações, e a vaga no ataque permanece em segredo pelo comandante técnico da Chape.

“Nunca entramos no Z-4 em aproveitamento. Tínhamos jogos a menos. Vou segurar o substituto do Arthur. É fundamental pontuar amanhã contra o Corinthians e no fim de semana contra o Avaí para aproveitarmos o intervalo que vamos ter. A minha meta com a Chape era ligar pontos e encerrar o ano com a dignidade que o clube merece. Tenho certeza de que o estádio vai estar lotado e vamos contribuir para a festa”, afirmou o técnico.

Desfalcado, Corinthians busca retomar caminho de vitórias

A perda da invencibilidade no Campeonato Brasileiro foi sentida, principalmente pelas tentativas após ter sofrido o gol que culminou na derrota diante da torcida, que lotou mais uma vez a Arena Corinthians. Ainda assim, a grande vantagem na liderança manteve a tranquilidade no ambiente, que passou a colocar como meta a vitória diante da Chapecoense como uma forma de aumentar a superioridade no topo e recuperar os pontos perdidos em casa.

Para o jogo, três são as modificações em relação ao duelo realizado no último fim de semana. Na defesa, o zagueiro Balbuena e o lateral-esquerdo Guilherme Arana estão no departamento médico por causa de lesões musculares e serão substituídos por Léo Santos e Moisés, respectivamente. No meio de campo, Marquinhos Gabriel herda a vaga de Clayson, com desgaste muscular. Recuperado de fratura em duas costelas, mas abaixo fisicamente, o meia Jadson não foi relacionado e permaneceu na capital paulista. Outras ausências são o zagueiro Pablo, com lesão na coxa direita; o atacante Pedrinho, que se recupera de cirurgia para retirada das amígdalas; além de Caíque França e Mantuan, ambos no DM.

Em entrevista coletiva, o goleiro Cássio afirmou que a meta do clube é conquistar duas vitórias antes da pausa para os jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas. “Fiquei muito feliz de ser convocado para a Seleção, mas estou focado no Corinthians. O que me levou até lá foi meu trabalho no clube. Que bom que vai ter pausa e que não vamos perder nenhuma partida. Estou 100% focado aqui. Seria bom ir com duas vitórias para a Seleção. A gente não quer perder nunca, mas tudo segue normalmente. O jogo passou, temos de pensar neste próximo jogo. Pontuando, abrimos uma maior vantagem. É vida que segue, temos grandes objetivos neste ano”, disse o arqueiro.