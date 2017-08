Em busca da primeira vitória, Chapecoense enfrenta o Cruzeiro pelo Brasileiro Sub-20

Em busca de uma vaga nas semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20. Chapecoense e Cruzeiro se enfrentam, às 18h30 dessa quinta (24), na Arená Condá, em Chapecó, no estado de Santa Catarina, com entrada gratuita. A partida é válida pela segunda rodada da segunda fase da competição, onde os dois primeiros de cada grupo avançam a próxima fase.

Na primeira partida do certame, a Chapecoense até jogou bem, mas num vacilo ao final do primeiro tempo, tomou o gol que definiu a derrota para o Fluminense. Com isso, o jogo contra a Raposa ganhou ainda mais importância para o Indío Condá, que fez a segunda melhor campanha na primeira fase do campeonato.

Já o lado mineiro da partida está mais tranquilo, visto que o time conquistou uma boa vitória contra o São Paulo. Agora o time espera fazer uma boa partida fora de casa, para quem sabe, conquistar mais um triunfo, seguir 100% na atual fase e ganhar ainda mais confiança para o resto da campanha.

Intensidade é a palavra-chave para a Chape

No último treino visando a partida contra o Cruzeiro, o técnico Rodrigo Casarin trabalhou bastante em busca de um time com mais ofensividade e intensidade, que foi o que aconteceu no segundo tempo contra o Fluminense. Mas dessa vez o comandante do Verdão quer que o time use essas armas durante todo o jogo: “Temos que atacar a bola a todo instante, não dar espaço para eles organizarem suas jogadas com tranquilidade. Precisamos ser agressivos”.

O técnico também ressaltou a importância de jogar na Arena Condá. “A Arena é um estádio maravilhoso, é muito bom jogar aqui. Ainda mais que, sendo aqui, contamos com o grande apoio da nossa torcida. É uma motivação a mais para os garotos”, disse.

Para o confronto, o time catarinense espera contar com os gols de Pedro, artilheiro do time e vice da competição, com três gols, sendo decisivo para a classificação na primeira fase. Se Casarin repetir o time que foi a campo contra o tricolor carioca, a Chape irá a campo com: Tiepo; Mateus, Hiago, Igor e Gabriel; Guilherme, Pelezinho e Lima; Bruno, Pedro e Bruno Jackel.

Jonata põe Cruzeiro como candidato ao título

Principal destaque da Raposa, o atacante Jonata, autor do único gol da vitória contra o São Paulo, não deixa o favoritismo de lado, pois para ele o Cruzeiro não pode pensar em outra coisa que não seja o título: "Quando você atua por um grande clube, como o Cruzeiro, o único pensamento é no título. E é com esse objetivo que nosso time trabalha todos os dias. Estamos com um grupo forte, unido e muito bem treinado pelo professor (Emerson) Ávila. Estamos totalmente fechados para mantermos o Cruzeiro no topo dos maiores campeões do Brasileirão Sub-20", afirmou o artilheiro.

A príncipio, o técnico Emerson Ávila não deve fazer alterações para a próxima partida. Com isso, a equipe celeste deve ir para o jogo com: Gabriel; Lucas, Edu, Gustavo e Victor Luiz; Márcio Adriano, Vander, Nickson e Thonny; Jonata e Juninho.