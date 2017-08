Vinícius Eutrópio lamenta gol sofrido no fim, mas afirma: "Placar foi injusto"

Google Plus

Foto: Etsuo Hara/Getty Image

Nesta quarta-feira (23), a Chapecoense recebeu o Corinthians na Arena Condá e perdeu por 1 a 0. O jogo foi válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, visto que havia sido adiado para que os catarinenses fizessem amistosos pela Europa, enfrentando, inclusive, o Barcelona.

Após a partida, o técnico Vinícius Eutrópio deu entrevista coletiva e falou sobre o resultado e a forma que ele ocorreu. O comandante lamentou o gol sofrido no fim do segundo tempo, em finalização de Jô após um rebote do goleiro Jandrei.

"É triste. O placar foi injusto, caminhava para o 0 a 0. Foi um grande jogo de Série A. A gente não deixou a desejar. (...) [O gol] foi em um lance final de interpretação. Tínhamos que puxar um pouco nossa linha. Foi um detalhe contra um time cirúrgico."

Eutrópio falou sobre a evolução do futebol da Chape, que, no último fim de semana, venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque. Para ele, o grupo tem apresentado qualidade e enfrentou grandes adversários de igual para igual.

"Preocupante seria se tivéssemos dúvidas e tivéssemos feito jogos ruins. (...) Trabalhamos em cima de atuações e do que o time pode dar. Estão jogando muito bem e jogaram de igual com duas potências", afirmou. "Evoluímos de um jogo para outro. Esta é a pegada."

Dessa forma, os catarinenses ocupam a 15ª posição, com 25 pontos conquistados no total. Já o Corinthians, por mais uma rodada, continua líder, com 50 pontos - dez a mais que o segundo colocado, Grêmio.

Após esse jogo, a Chapecoense viajará para Santa Catarina, onde enfrentará o Avaí pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O apito inicial está marcado para domingo, às 19h, no Estádio da Ressacada.