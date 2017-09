Após sequência negativa, Chapecoense anuncia a demissão de Eutrópio

Foto: Reprodução / Facebook

Na tarde desta segunda-feira (11), após uma longa reunião, a Chapecoense anunciou a demissão de Vinícius Eutrópio. A sequência de resultados ruins foi decisiva para a saída do técnico. Em 17 jogos comandados, venceu somente quatro, empatou duas e saiu derrotado 11 vezes. Com o aproveitamento de 27,5%. No Brasileirão, conquistou apenas 11 pontos em 12 partidas.

Como comparativo, o Atlético-GO é o lanterna da competição com 27,3% de aproveitamento. Com isso, houve uma reunião do presidente do clube com Eutrópio. Na sequência, os integrantes do departamento de futebol participaram da conversa. Logo, a assessoria da Chape oficializou a demissão por meio do site oficial. Até a chegada de um substituto, o auxiliar Emerson Cris vai comandar a equipe de forma interina.

Com a saída do técnico, o Verdão do Oeste busca no mercado outro técnico para tentar tirar o time da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro e assumir o restante da temporada. O presidente Plínio de Nes Filho e os dirigentes demonstraram interesse em cinco nomes para o cargo: Jorginho, Eduardo Baptista, Argel, Roger e Enderson Moreira.

Enderson Moreira vive boa fase no América-MG liderando a Série B. Após a queda de Vágner Mancini, ele foi convidado a assumir a Chape, mas recusou a proposta. Já os outros treinadores estão livres para assumir o cargo.

A Chapecoense volta a jogar nesta quarta-feira (13), contra o Flamengo pela Copa Sul-Americana, na Arena Condá, às 19h15. No Campeonato Brasileiro, o clube viaja à Porto Alegre para enfrentar o Grêmio pela 24ª rodada, no próximo domingo (17), às 16h.