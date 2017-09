Fim da linha: Vinícius Eutrópio não é mais treinador da Chapecoense

Eutrópio não faz mais parte da Chapecoense (Foto: Etsuo Hara/Getty Images)

A Chapecoense anunciou nessa segunda-feira (11), a demissão do treinador Vinícius Eutrópio, após amargar uma sequência negativa de resultados em sua curta passagem pelo clube catarinense. No último domingo (10), a gota d'água foi a partida perdida para o Cruzeiro, em seus próprios domínios, por 2 a 1.

No total, foram 17 jogos de Eutrópio à frente do Verdão do Oeste, com um aproveitamento muito ruim: 11 derrotas, quatro vitórias e dois empates, pelo Campeonato Brasileiro e alguns amistosos.

Segundo o portal Globoesporte.com, cinco nomes são cogitados para assumirem o cargo técnico da Chape. Jorginho, Eduardo Baptista, Roger Machado, Argel Fucks e Enderson Moreira estão na pauta da diretoria alviverde, com enfoque para os dois primeiros profissionais, atualmente sem clubes.

Qualquer um que assumir a equipe terá um desafio muito grande. A Chapecoense está em 18º lugar no Brasileirão, com apenas 25 pontos. Na 24ª rodada, o time que enfrenta o Grêmio, vice-líder da competição, em Porto Alegre, será dirigido pelo auxiliar Emerson Cris.