Chapecoense x Flamengo AO VIVO online na Copa Sul-americana 2017 (0-0)

Agora, é esperar o resultado de todo o trabalho efetuado durante a semana. Jogo acontecerá às 19h15 e você acompanha tudo Chapecoense x Flamengo AO VIVO aqui, pela VAVEL Brasil.

Flamengo homenageou as vítimas e guerreiros que sobreviveram no acidente aéreo da Chapecoense. (Foto: Reprodução/Twitter)

Rueda sobre o acidente aéreo que envolveu a Chapecoense: "Foi um acontecimento que marcou a todos nós. Vir a Chapecó terá sempre essa recordação de algo que não queria viver. Pelo Atlético Nacional, tínhamos viajado umas seis vezes com essa mesma tripulação, neste mesmo avião. Parecia mentira."

Vale lembrar que o atual campeão da Copa Sul-americana é a Chapecoense. Em 2016, o clube quando viajou para jogar a final do campeonato, sofreu o acidente. E então, o Atlético Nacional abriu mão do título, que na época era comandado por Rueda.

Trio que marcou contra a Chapecoense, comemorando gol de Guerrero. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O último jogo entre as equipes foi pelo Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo venceu por 5 a 1 a Chapecoense na Ilha do Urubu.

O Flamengo venceu 5 vezes e garantiu somente um empate. A Chapecoense marcou 6 vezes e sofreu 17 gols.

No histórico de confronto entre as equipes, o Flamengo leva vantagem, perdendo somente uma vez para a Chapecoense. Foi no primeiro jogo entre as equipes, em 2014.

Antes, Berrío deu coletiva e falou sobre a Copa Sul-americana: "Tomamos a Copa Sul-Americana como grande responsabilidade e objetivo. É um torneio internacional e queremos fazer história."

O clube carioca treinou também na Arena Condá. Devido a competição internacional, o time viajou um dia antes da partida para fazer avaliação e adaptação do gramado.

Já no lado do Flamengo, o time titular nos treinos é perto do considerado "ideal". Classificado para as oitavas de final, o rubro-negro pôde inscrever o goleiro Diego Alves na vaga de César.

Alan Ruschel tem chances de começar partida em jogo oficial. (Foto: Sirli Freitas/Chapecoense)

A novidade na escalação é Alan Ruschel, que pode começar jogando. Sem Arthur, fora do jogo por uma pequena lesão no pé direito, Cris testou o lateral um pouco mais avançado.

Enquanto não define um novo técnico, a Chapecoense treinou na tarde desta terça-feira (12), no comando do interino Emerson Cris, que comandará a equipe diante do Flamengo. Foi o último treino antes do confronto.

Em situação conturbada em relação a técnico, a Chapecoense não está mais sob o comando de Vinícius Eutrópio, que foi demitido. O clube já procurou mais 4 técnicos e nenhum aceitou, restando somente Abel Fucks em lista.

A partir de agora você acompanha todas as informações de Chapecoense x Flamengo, já que a equipe se enfrenta nesta quarta-feira, às 19h15. Pelas oitavas de final, esse é apenas o primeiro jogo para de classificar, logo depois, terá o jogo da volta com o mando do Flamengo