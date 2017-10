Lutando contra rebaixamento, Chapecoense anuncia Gilson Kleina para restante da temporada

Foto: (Reprodução/Chapecoense)

Na luta para escapar do rebaixamento, a Chapecoense anunciou na tarde desta segunda-feira (16/10) o nome de Gilson Kleina como novo comandante técnico da equipe. O treinador comandará a equipe nas rodadas finais da Série A do Campeonato Brasileiro e terá vínculo contratual com o clube até o fim de 2018.



Kleina chega para assumir a Chape depois de se demitido pela Ponte Preta. Sua missão será de recuperar o desempenho da equipe na competição e livrar o clube da segunda divisão. Atualmente, a Chape é a 16ª colocada, empatada nos mesmos 32 pontos que tem a Ponte Preta, primeiro time que está dentro da zona do Z-4 e ex-clube do novo técnico.



Em comunicado oficial, foi reiterada a permanência do técnico interino Emerson Cris no cargo de auxiliar técnico, após três jogos sem vencer. Emerson era o atual treinador e comandou a equipe neste último final semana, quando a Chape perdeu em casa para o Flamengo, pelo placar de 1 a 0.

Confira a nota do Clube:

“A Associação Chapecoense de Futebol anuncia a contratação do treinador Gilson Kleina. Juntamente com Gilson, se juntarão à comissão técnica os auxiliares Juninho e Fabiano Xhá. O vínculo do treinador com a Chapecoense será até dezembro de 2018.

O clube reitera que Emerson Cris permanece no cargo de auxiliar técnico, bem como os demais profissionais que compõem a comissão técnica permanente da Chapecoense seguirão em suas funções”.

Pela frente, o novo comandante terá nove rodadas para fazer com que o time escape da zona da degola. O primeiro desafio começa na próxima quarta-feira, quando a Chape enfrenta o Atlético-MG, no estádio Indepedência.