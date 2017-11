Jogo Chapecoense x Sport AO VIVO online Campeonato Brasileiro (0-0)

Bom dia galera! Hoje vamos acompanhar Chapecoense x Sport ao vivo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Acompanhe todos os lances aqui na VAVEL Brasil. A partida começa às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina.

No último confronto, quando o Sport vivia uma boa fase no Campeonato Brasileiro, vitória por 3x0 do Leão.

Ao todo, são 10 partidas entre as duas equipes na história. Os jogos, que envolvem não só a primeira divisão, como a Série B e Copa do Brasil, têm um total de cinco vitórias para o Sport, quatro para a Chapecoense e apenas um empate.

Apesar de o time catarinense estar mais tranquilo, o jogo é encarado com um confronto direto, pois a equipe estão separadas por apenas quatro pontos. O Sport é o 16º com 35 pontos, enquanto a Chapecoense ocupa a 13ª com 39.

Pela regularidade e qualidade que Jandrei vem demonstrando no Campeonato Brasileiro, sendo o único do elenco a disputar todos os jogos, a diretoria decidiu comprar 60% dos direitos do goleiro junto ao Tubarão, assinando com ele até 2021.

A Chapecoense estava se aproximando perigosamente do Z4, mas a chegada do técnico Gilson Kleina fez com que o time entrasse numa boa fase e agora já são três jogos sem derrotas, com duas vitórias e um empate, este último contra o Atlético-PR fora de casa.

O Índio Condá finalizou a sua preparação em treino realizado nesse sexta-feira (3). Abrindo mão do fator surpresa, Kleina já definiu a equipe que enfrentará o Leão da Ilha do Retiro: Jandrei, João Pedro, Douglas, Grolli e Reinaldo; Moisés, Amaral, Lucas Marques e Luiz Antônio; Arthur e Wellington.

Diferente da Chapecoense, o Sport vive uma péssima fase no Campeonato Brasileiro. São apenas sete pontos no returno, com apenas um triunfo, contra o Vitória no Barradão por 3 a 0. No último jogo do campeonato nacional, derrota para o Coritiba em casa de virada por 4 a 3.

Eliminado também da Copa Sul-Americana, o técnico Daniel Paulista prometeu foco total no Brasileiro. "A eliminação da Sul-Americana vai nos dar o foco exclusivo na Série A. Isso é muito importante para que a gente tenha todas as forças e pensamentos para sair dessa situação", afirmou o comandante.

Com os desfalques de Samuel Xavier e Raul Prata, Daniel deve improvisar Wesley na lateral-direita. Ele também conta com os retornos de Diego Souza, André e Osvaldo e possivelmente irá a campo com: Magrão; Wesley, Henríquez, Durval e Sander; Anselmo, Patrick e Diego Souza; Rogério, Mena e André.