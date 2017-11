Jornais colombianos destacam 'volta à vida' da Chapecoense na data de um ano do acidente (Arte: Rodrigo Rodrigues/VAVEL)

A julgar pelas manchetes dos principais jornais da Colômbia, nesta quarta-feira (29), a tragédia envolvendo a Chapecoense não será esquecida. Frases, fotos, declarações e entrevistas são estampadas nos periódicos locais e criam uma atmosfera de lembrança quando se completa um ano do acidente.

"Relatos de um ano da tragédia", é o que diz o jornal de circulação nacional El Tiempo, que mostra o local do acidente e suas sequências. Dentro do periódico, entrevista com o jornalista Rafael Henzel e com a sobrevivente colombiana que também estava dentro do avião.

O El Colombiano carrega na capa a mensagem "Após um ano da tragédia, Chapecoense se renova", onde conta a trajetória de recuperação desde a Sul-Americana até a permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2017.

Já o jornal El Heraldo, que é da própria cidade de Barranquilla, escreve sobre "a volta à vida da Chapecoense", onde relembra o que passou no ano que se completa. Da final da Sul-Americana até a reestruturação do clube que está a uma vitória de garantir vaga em mais um torneio internacional.

No El Espectador, o título da reportagem recorre a uma máxima das torcidas de países latino-americanos para acreditar em resultados improváveis: "Vive Chapecoense", com a imagem na Arena Condá.