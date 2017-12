Chapecoense vira no fim, se classifica à Libertadores e decreta rebaixamento do Coritiba

A tarde deste domingo (3), reservou emoção para a disputa da última rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Buscando objetivos finais distintos, Chapecoense e Coritiba mediram forças na Arená Condá. Enquanto a equipe da casa almejava uma vaga na Libertadores, o rival alviverde apenas queria se manter na primeira divisão do torneio nacional. Com desfecho improvável, após virada no último minuto, a Chape saiu de campo classificada para o torneio continental, decretando também o rebaixamento do Coxa para a segunda divisão.

Nona colocada com 51 pontos ganhos, a Chape tinha uma missão difícil pela frente. Além de enfrentar um rival desesperado, não dependia só de si para voltar à Copa Libertadores, mesmo assim, há sete jogos saber o que é derrota, o verdão do oeste confiava no seu desempenho recente. Em 16º lugar com 43 pontos conquistados, o visitante Coritiba dependia só das suas forças para se manter na elite da competição.

Dedicado no início, Coritiba sai na frente do placar mas vê chape empatar ainda na primeira etapa

Com a obrigação do resultado para selar a permanência na série A, o Coritiba iniciou as ações da partida. Apesar de tentar imprimir uma pressão inicial, quem chegou pela primeira vez com perigo no contra-ataque em velocidade foi a equipe de Chapecó. Em cobrança de falta pela direita, o lateral-esquerdo Reinaldo obrigou o goleiro Wilson a trabalhar já aos cinco minutos de jogo. Mais atento, o Coxa não se assustou e permaneceu no campo de ataque, até que aos 14 minutos o time alviverde foi premiado abrindo o placar. Kleber recebeu passe da direita e livre emendou um belo chute de fora da área, colocando a bola no ângulo, sem chances para o goleiro Jandrei.

Atrás do placar, a Chapecoense saiu para o jogo em busca do empate. Aos 23 minutos, Arthur Caíke foi derrubado na entrada da área, ele mesmo cobrou com muito perigo e Wilson tirou com a ponta dos dedos, evitando o gol. Com 27 minutos, novamente a Chape no ataque, Reinaldo arriscou chute de fora da área que passou próximo ao gol do arqueiro do Coxa. Com mais ímpeto a partir do gol sofrido, a Chapecoense igualou o marcador aos 38 minutos de jogo. O volante Elicarlos avançou pela direita e da zona intermediária pareceu tentar o cruzamento para área, a bola pegou uma grande curva e surpreendeu o goleiro Wilson, que nada pode fazer para evitar o empate.

com o duelo igual no placar, os dois times continuaram com suas propostas de jogo. O Coritiba voltou a ocupar o campo de ataque, mas sem levar grande perigo ao gol de Jandrei. Atuando em casa, a Chapecoense saía com velocidade nos contra-ataques, dentro das características do time de Condá. E assim, ainda dava tempo para mais. Já nos acréscimos, quase a virada. Arthur Caíke avançou pela direita, efetuou o cruzamento na área e Wellington Paulista foi interceptado antes de empurrar para ao fundo da rede.

Túlio de Melo vira o jogo no fim, classifica a Chape à pré-Libertadores e decreta rebaixamento do Coritiba

O segundo tempo começou com o Coritiba no campo de ataque. Logo aos cinco minutos, Kleber avançou pela direita, tentou se livrar da marcação mas acabou desarmado. O jogo então passou a ficar nervoso. As duas equipes se lançavam tentando criar oportunidades de perigo ao gol adversário por conta da necessidade de vitória. Logo aos 11 minutos, o drama do Coritiba aumentou. Com o gol do Sport na partida contra o Corinthians, o alviverde entrou na zona de rebaixamento e a essa altura estava decretando a queda para a segunda divisão.

Apesar das tentativas em cobranças de falta, o Coritiba não conseguia mais pressionar seu adversário. A Chapecoense, por sua vez, sentiu o mal momento do visitante e então se lançou em busca da virada. Com 26 minutos, após o quinto escanteio seguido, Jonas salvou o coxa praticamente em cima da linha. Assim, o tempo passou a ser cada vez mais inimigo do coxa. Por isso, já próximo aos acréscimos a equipe foi para o tudo ou nada.

Aos 46, Kleber tentou jogada individual mas isolou na hora da finalização. A resposta da Chape então foi imediata, Apodi arriscou de fora da área e acertou o travessão. Com muita emoção no fim, aos 49, no último minuto de partida, saiu o gol que decretou as pretensões das equipes no torneio. Após o cruzamento na área da direita, Apodi finalizou em cima da marcação e a bola sobrou para Túlio de Melo, livre, mandar para o fundo da rede. Vindo do banco de reservas, o atacante foi o responsável pela classificação da equipe à Libertadores e se tornou herói, levando a Chape ao "céu". Ao mesmo tempo, Túlio também se tornou algoz, selando a queda do Coritiba à segunda divisão, já que, graças a virada do Flamengo contra o Vitória, até os 48 minutos o time coxa-branca iria escapando da degola. No entanto, terminou o jogo rebaixado com o gol do rival.