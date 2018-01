Buscando repetir participação satisfatória, Chapecoense e Ponte Preta fazem estreia na Copinha

Foto: Reprodução/Marcos Bezerra

Nesta quarta-feira (3), às 20h, Chapecoense e Ponte Preta estreiam na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018, no Estádio José Lancha Filho, em Franca. Em mais uma edição da tradicional Copinha, as equipes estão no grupo 9, junto aos times Araxá-MG e Francana-SP, que se enfrentam às 18h, pela outra chave do grupo.

Em sua quarta participação no torneio, o Verdão do Oeste busca igualar 2017, ano que a equipe obteve seu melhor desempenho na competição, chegando às quartas de finais, quando foi eliminado pelo Paulista de Jundiaí. Buscando a boa campanha, o técnico Rodrigo Casarin, trabalhou intensamente o grupo durante 15 dias, antes de viajar para a Franca-SP.

No último treino antes da partida, Casarin comandou um trabalho leve de posicionamento, movimentação e bola parada. “A viagem foi desgastante, foi mais para ajustar algumas coisas e para os atletas darem uma movimentada. Trabalhamos forte nas últimas semanas e estamos preparados para a difícil estreia. A Ponte Preta tem uma equipe muito forte”, destacou o Rodrigo.

Do outro lado, a Macaca Querida também não teve descanso. Nos dois primeiros dias do ano, os juniores treinaram forte visando o confronto contra os catarinenses. Na edição de 2017, a Ponte Preta foi eliminada nas oitavas de final pelo Batatais, porém, por ter vencido o Campeonato Paulista Sub-17, do mesmo ano, a equipe pontepretana chega com um base forte para a disputa da Copinha.

A lista dos convocados que irão defender a equipe alvinegra no torneio ainda é um mistério. O treinador Zago, afirmou que só anunciará os nomes dos selecionados após o último treino. “Como alguns dos atletas com os quais fomos vice-campeões do Paulista de 2017 se apresentarão no profissional, aproveitamos o último mês, após a Copa RS, para refazer o time que, inclusive, poderá ter alguns jogadores que foram campeões paulistas pelo sub-17. É um trabalho em andamento, mas nossa expectativa é positiva”, disse Zago.