Com gol de Amaral, Chapecoense bate Concórdia e estreia com vitória no Catarinense

A Chapecoense estreou com vitória no Campeonato Catarinense de 2018. O time do Oeste do estado visitou o Concórdia na noite desta quarta-feira (17). As duas equipes ficaram devendo futebol, mas mostraram muita vontade em campo. O único gol do jogo foi marcado por Amaral, ainda no primeiro tempo. O time da casa tentou empatar na segunda etapa, mas foi impedido por conta da parte física.

A vitória fora de casa na estreia do Campeonato Catarinense deixa a Chapecoense na 3ª colocação da competição. O Concórdia fica na parte de baixo da tabela. Na próxima rodada os times entram em campo no mesmo dia e horário. A Chape recebe o Inter de Lages na Arena Condá no domingo (21), às 17h . Já o Concórdia visita o Criciúma, no Heriberto Hülse.

Chapecoense aproveita bola parada para abrir o placar

O primeiro tempo da partida ficou marcado pela lesão de três atletas. O Concórdia teve que trocar o atacante Santiago e o volante Beto. O volante Canteros foi quem se lesionou pela Chapecoense. Com a bola rolando as duas equipes buscaram o ataque, mas não tiveram sucesso. A primeira grande chance da partida foi do time da casa aos 18 minutos. Talys recebeu bom passe e arriscou de fora da área. Mesmo indo para fora, a bola levou perigo ao gol de Jandrei.

No minuto seguinte a Chapecoense conseguiu balançar as redes com Wellington Paulista, mas o atacante estava em posição de impedimento e o gol foi anulado. A situação não desanimou o time da Chape. Com a bola rolando estava difícil chegar, então a equipe comandada por Gilson Kleina aproveitou a bola parada. Nadson cobrou falta na área aos 35 minutos e Amaral aproveitou que subiu mais alto que o zagueiro e tocou de cabeça para o fundo das redes. O árbitro da partida deu quatro minutos de acréscimos no primeiro tempo por conta dos atendimentos médicos.

Concórdia tenta buscar empate na segunda etapa

O time da casa voltou do intervalo querendo igualar o marcador e desde os primeiros minutos demonstrou isso. O Galo pressionou a Chape logo no início da segunda etapa, mas a defesa do Verdão estava bem e conseguiu afastar os perigos. O empate do Concórdia quase veio aos seis minutos. Após passe de Elton Martins, Ramon arriscou um chute cruzado e a bola passou direta pela linha de fundo, novamente assustando Jandrei.

O Concórdia também tentou na bola área. Aos nove minutos a bola foi levantada na área, mas Paulinho e Marcos Paulo se atrapalharam na hora de cabecear e a bola foi, sem sustos, para a linha de fundo. O Concórdia conseguiu manter a posse de bola por algum momento, mas não criava jogadas. Antes da metade da segunda etapa, o time da casa já mostrava cansaço em campo.

A Chapecoense melhorou um pouco na segunda metade da etapa final, mas também não conseguiu levar perigo ao time adversário. Com o placar tranquilo, o time de Gilson Kleina apenas administrou a vitória até o apito final.