Corinthians divulga uniforme em homenagem à Chapecoense

Foto: Divulgação/Site Oficial

Finalmente a espera acabou. Após mais de uma semana de expectativas, boatos, polêmicas e campanhas na internet, o Corinthians revelou sua camisa que entrará na última rodada do Campeonato Brasileiro 2016.

No próximo domingo, o Timão vai até o Mineirão encarar o Cruzeiro com uma campanha de apoio financeiro ao time da Chapeconse, vítima da maior tragédia dos esportes, ao ter seu avião em que viajava para Medellin, palco da primeira decisão da Sul-Americana, cair e vitimar 71 pessoas. Apenas seis sobreviveram.

Durante essa semana de luto e planejamentos de homenagens, o alvinegro Corinthians foi cercado de enormes expectativas sobre a forma que ajudaria o time de Chapecó. Campanhas nas redes sociais e até uma camisa alviverde foi feita como forma de homenagear e, de quebra, acabar com a "regra oculta" de corinthiano não usar verde, cor do arqui-rival Palmeiras.

Nesse fim de tarde, o clube anunciou a camisa que estará em jogo domingo. No lugar do patrocínio master, ocupado pelo banco Caixa, o clube estampará a conta-corrente da Chapecoense afim de que as pessoas ajudem financeiramente o clube de Santa Catarina. Essa medida foi altamente questionada por muitos torcedores, que esperavam o Timão de verde como forma mais profunda de homenagear o time de Chapecó.

A CBF definiu várias homenagens oficiais, enquanto outros clubes farão homenagens por conta própria. O São Paulo, por exemplo, terá uma camisa toda preta e outra toda branca com detalhes verdes. A última rodada acontece ela toda no domingo às 17h no horário de Brasília. Poucas coisas ainda restam ser definidas, como as duas últimas vagas para a Libertadores e o quarto rebaixado para a Série B.