Fim de jejum! Corinthians vence Sorocaba e conquista título inédito da Liga Futsal

Seis anos. Esse foi o tempo de espera que o planejamento feito lá no centenário do Corinthians levou para atingir seu objetivo. Com metade do orçamento apenas, sem grandes estrelas, com a base sendo utilizada e a força da Fiel, o Timão não tomou conhecimento do Sorocaba, venceu a sexta partida seguida contra o rival do interior e conquistou o inédito título da Liga Nacional de Futsal.

Massacre. 5 a 2, superior desde o começo, contando com uma molecada unindo raça e técnica, o Corinthians venceu a desconfiança e sagrou-se campeão brasileiro de futsal. O Sorocaba fica com o segundo lugar, quebrando uma hegemonia de equipes do Falcão levantando a taça de vencedor.

Festa no Parque São Jorge. Festa em todo o mundo com o Corinthians campeão e levando os torcedores à loucura do velho modo de torcer.

Igualdade no primeiro tempo

O começo da partida trazia um Sorocaba diferente, com Keko de titular para desafogar a saída de jogo. Precisando da vitória, o time do interior partiu pra cima, mas viu o rival ter a grande chance do começo, com contra-ataque de dois contra um, mas Leandro Caires parou em grande defesa de Tiago.

A resposta veio minutos depois, com Neguinho recebendo pela direita, chutando cruzando e Guita saiu com o peito aberto pra salvar. Era um jogo nervoso e muito pegado. O clima ficou mais leve quando Falcão chegou perto da Fiel começou a conversar, arrancand risos das pessoas próximas. Cena bacana.

A partida ficou aberta. De um lado, Guita fechava o gol corinthiano, enquanto Tiago salvava lances perigosos do time alvinegro. A Fiel fazia sua parte, mas era grande a tensão de uma final.

Os erros também apareciam. Num lance bobo na saída corinthiana, Falcão arrancou pelo meio, mas errou no passe e Guita foi bem pra sair no pé de Neguinho. No contra-ataque, Deives rolou pra Leandro Caires. Ele bateu e mandou no pé da trave esquerda de Tiago, que apenas olhou. O jogo era aberto e emocionante.

E a festa começou quando Pepita recebeu na direita, viu e colocou Leandro Caires de frente para o gol. A marcação fechou, mas ele levou no corpo, bateu mascado e mandou no cantinho. Explosão no Parque São Jorge!

Com o placar em vantagem, o Corinthians tratou de diminuir o ritmo. Isso chamou o Sorocaba, que teve em Neguinho, o cérebro do gol de empate. Ele recebe no meio, cortou um, deixou Artur no chão, tabelou com Rodrigo e Falcão fechou no segundo pau pra empatar a partida nos três minutos finais do primeiro tempo.

Só que o lance mais bonito foi uma bicicleta de Vander Carioca. O artilheiro tirou tinta da trave em lance maravilhoso, arrancando o quase da garganta corinthiana. O empate parecia ser certo, até Vander girar contra Rodrigo e arrumar a expulsão do experiente jogador do Sorocaba. Com um a mais, o Timão trabalhou o espaço e novamente Vander recebeu na esquerda, olhou e deu um tapa na saída de Tiago, debaixo das pernas. Golaço! O jogo pegaria fogo no segundo tempo.

Festa, emoção e consagração corinthiana

O jogo ainda tinha muitas emoções reservadas. Principalmente porque os ataques aconteciam. Se de um lado Guita fechada a meta corinthiana em chutes de Simi, Neguino e Falcão, Tiago era monstruoso fazendo milagres num bombardeio alvinegro.

O Timão era melhor na segunda etapa. Não só no plano ofensivo, como tático, físico e mental. O domínio era mais evidente quando as jogadas aconteciam naturalmente. A forte marcação ajudava e impedia avanços da equipe do Sorocaba. Numa tentativa de Charuto pela esquerda, ele tentou drible pra cima de Marcel. O corinthiano tomou limpo, arrancou, passou pra Deives, que dominou e bateu na saída de Tiago. O terceiro gol fazia justiça, soltava o grito da Fiel e trazia mais alívio e mostrava a superioridade.

Pouco tempo depois, a confirmação. Mais uma forte marcação corinthiana, roubada de Índio, passe pra Rocha, que bateu cruzado e Marcel fechou no segundo pau pra abrir de vez a porteira! O gol desmoronou o Sorocaba, que perdeu a cabeça e começou a fazer faltas bobas na partida.

O massacre corinthiana selava a sexta vitória corinthiana contra o Sorocaba. Em todos os jogos durante 2016, o Timão saiu vitorioso. E para tentar um milagre, Ferretti colocou goleiro-linha. Falcão ficou na função, mas era quase impossível. Só que Daniel ainda recolocou o time do interior na partida, após chute cruzado de bico e a bola passar debaixo das pernas de Guita. A falha não mudou em nada o apoio da Fiel.

As arquibancadas foram à loucura. Sinalizador, cantos altos, festa e mais um gol. Nos segundos finais, Deives matou o jogo, fechou a goleada e abriu as festas ainda no minuto final. 5 a 2. Título merecido, justo, sem nada a contestar. Corinthians campeão brasileiro de futsal!