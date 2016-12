Em seis meses, Corinthians tem número de técnicos igual a dos últimos oito anos

Foto: Agência Corinthians

Mal terminou a temporada do Corinthians e as mudanças já acontecem. Após nove jogos e uma péssima passagem, Oswaldo de Oliveira foi demitido e encerrou sua terceira passagem no clube, a segunda de forma extremamente curta.

Sem treinador para em 2017, muitos nomes são ventilados, como Guto Ferreira, Vanderlei Luxemburgo e até mesmo Reinaldo Rueda, treinador campeão da Libertadores com o Atlético Nacional da Colômbia. Essa confusão é parte da bagunça corinthiana que quebrou em 2016 uma filosofia antiga, pregada logo após o rebaixamento em 2007.

Desde então, uma ideia de defesa forte, jogadores sem grande expressão, mas que crescem no esquema de jogo, além de alguns nomes pontuais fortes e uma comissão técnica que ia além das quatro linhas. Esse era o Corinthians que seguia seu modelo desde 2008 e que ruiu totalmente em 2016.

Em quase 10 anos, o alvinegro teve apenas três treinadores: Mano Menezes, Adílson Batista (poucos jogos) e Tite. Títulos, sucessos, compras, vendas e um modelo bem sucedido. Mas arrasado após ida de Adenor Bacchi para a Seleção Brasileira.

Desde então, seis meses apenas e uma bagunça enorme entre quem daria seguimento. Primeiramente, Fábio Carille, seguido por Cristóvão Borges, pouco tempo no comando, trocado por Carille novamente e depois, Oswaldo de Oliveira. Três técnicos em seis meses. O mesmo tanto que o total em 8 anos. Veja abaixo a sequência corinthiana:

Mano Menezes (2008-2010)

O treinador, que ajudou a rebaixar o Timão um ano antes, chegou em 2008 para treinar o time na Série B. Com um elenco modesto, sem grandes estrelas, Mano formou um time sólido, coeso e subiu sem maiores problemas, além de ser vice na Copa do Brasil.

Em 2009, Ronaldo Fenômeno chegou para ser a diferença naquela equipe. Mais encorpada e com reforços melhores tecnicamentes, a equipe destoou no primeiro semestre, venceu o Paulistão de forma invicta e ganhou a Copa do Brasil, brincando no Brasileiro do mesmo ano.

Em 2010, o primeiro semestre marcou a Libertadores no ano do centenário, o Corinthians não foi bem, mas fazia boa campanha no Brasileiro, até o momento que a Seleção Brasileira demitiu Dunga e contratou Mano Menezes. Era o fim da primeira passagem dele.

Adílson Batista (2010)

Com passagem interessante no Cruzeiro, vice continental um ano antes, Adílson chegou trazendo esperança de uma força ofensiva maior na equipe que era líder da competição. Mas o decorrer dos jogos, a defesa se fragilizou, o time se complicou no torneio e, 17 jogos depois, foi demitido após derrota para o Atlético-GO em pleno Pacaembu.

Tite (2010-2013)

A pressão no Corinthians era enorme. Andrés Sanchez, então presidente, tratou de cumprir uma promessa antiga e trouxe Tite do mundo árabe pra fechar o Brasileiro daquele ano.

Tite tinha muita dúvida dentro da torcida corinthiana. Mas ele conseguiu montar um time mais nos moldes de Mano, ajeitou a defesa e ficou perto do título de 2010.

Pra 2011, quase a história acaba após eliminação na Pré-Libertadores. Derrota para o Tolima e pressão da torcida. Mas foi bancado pelo presidente, tendo tempo e o resultado foi gigantesco. Poucos meses depois, vice no Paulista, um desmanche, algumas chegadas e um início arrasador no Brasileirão.

Esse começo fantástico possibilitou o alvinegro a ser favorito, fato concluído após um final emocionante e o penta corinthiano, impressionante após o começo forte em 2011.

Ainda com Tite, em 2012, a Libertadores era novamente prioridade, mas dessa vez, tudo deu certo. Um time forte na zaga, veloz e objetivo que venceu o torneio pela primeira e de forma invicta. O Corinthians ia para o Japão e conquistou o Bi Mundial, fechando o impressionante ano corinthiano.

No ano seguinte, primeiro semestre muito bom, com título do Paulista e da Recopa, mas impedido de seguir na Libertadores após um assalto de Carlos Amarilla em pleno Pacaembu. A eliminação desmotivou a equipe, que sofreu algumas saídas e passou o segundo semestre em marasmo enorme. Tite dava um até logo para a Fiel ao fim daquele ano.

Mano Menezes (2014)

Seguindo a linha, Mano foi contratado para seguir um trabalho que ele iniciou e Tite aperfeiçoou. Além disso, teve a missão de reformular o elenco acomodado que venceu tudo em 2012 e parecia desmotivado. No Paulistão, uma campanha fraca e pressão. Mas no Brasileiro, o time manteve um padrão e conseguiu a vaga na Libertadores de 2015. Mas problemas políticos o fizeram acabar o contrato, mas com sensação de missão cumprida.

Tite (2015-2016)

A esperança para novas conquistas recaiu novamente nas costas de Tite. Com um time mexido, mas ainda com nomes conhecidos e trazendo uma bagagem de estudo da Europa, Tite montou um time forte, mesmo ficando pelo meio do caminho nas copas, mas sobrando no Brasileiro.

A melhor campanha da história dos pontos corridos, com um futebol leve, ofensivo, mas sem perder a força defensiva, foi totalmente desmanchado em janeiro desse ano e o comandante precisou refazer a equipe.

O Corinthians foi cheio de altos e baixos, mas dava esperanças de uma equipe acertada no fim das contas. Mas novamente Dunga saiu da Seleção e mais uma vez um treinador corinthiano foi chamado. Tite saiu e acabou novamente o ano alvinegro.

Fábio Carille (2016)

Auxiliar de Tite, Carille assumiu a equipe provisoriamente e manteve, na medida do possível, a filosofia. Mas era sabido que não seria mantido.

Cristóvão Borges (2016)

Ainda com a sombra de Tite, Cristóvão chegou cercado de enorme ansiedade. No começo, ainda deu certo, fazendo até o time ser líder, mas a fragilidade apareceu depois do treinador ter mais tempo de trabalho e tentar impor suas ideias. Resultado, queda de desempenho, maior pressão e demissão após derrota em dérbi.

Fábio Carille (2016):

Novamente coube ao auxiliar. Agora com a promessa de que se manteria até o fim, Carille levou o time até as quartas-de-final da Copa do Brasil, mas se viu fora novamente pra entrada de um novo medalhão.

Oswaldo de Oliveira (2016)

Com história no clube, campeão brasileiro e mundial em 99/2000, Oswaldo chegava para sua terceira passagem. Muito nostálgico, com uma coletiva emocionada, exaltando a torcida, mas dentro de campo, frágil demais.

Esse foi o Corithians no fim do ano. Sofrendo pra atacar por natureza e uma defesa extremamente frágil como pouco se viu antes. A tão sonhada vaga na Libertadores se foi e seu cargo foi acabado após o fim do Brasileirão apenas nove jogos depois, com apenas duas vitórias.