Com ingressos mais baratos, Corinthians anuncia novos valores para 2017

Após a temporada irregular em 2016 e ver a torcida se irritar e diminuir gradualmente sua participação no estádio, o Corinthians anunciou a nova tabela de preços para os jogos em sua Arena durante 2017. Os novos valores já começam a valer para o Campeonato Paulista 2017 e deve seguir um certo padrão durante todo o próximo ano.

Muito criticado desde a inauguração, o valor dos ingressos foram reajustados e agora terá, em seu público total, mais de 35 mil pessoas podendo entrar na casa alvinegra pagando valores abaixo dos 100 reais.Isso equivale a mais de 75% de todo o total da capacidade da Arena em Itaquera. Os novos valores já fazem parte da mudança corinthiana de refinanciamento, já que agora não ficará 100% da renda para pagar o estádio, mas um total entrará nos cofres da equipe alvinegra.

O setor Oeste, principal fonte de reclamação e setor mais caro da Arena Corinthians, passará por enorme reformulação em seu preço, deixando o torcedor muito mais acessível. A área era a mais cara e a que menos trazia público ao estádio, passando a ter uma redução de 40% no valor do ingresso, tendo um preço de R$ 68, isso contabilizando o plano de Fiel Torcedor.

Os setores mais populares (Norte e Sul) também passarão por reformas, mas menos impactantes do que no restante do estádio. Com essas mudanças, a diretoria passará a dar ao seu torcedor maios opção de escolha de lugares para acompanhar o Corinthians.

A mudança teve base em questionários e pesquisas feitas nas escolhas do torcedor, no atual cenário econômico do Brasil e também na atual fase da equipe, que não estará disputando Libertadores e deve ter uma equipe mais modesta em 2017. Com isso, Paulistão, Copa do Brasil, Brasileiro e Copa Sul-Americana farão parte de calendário corinthiano no ano que vem.