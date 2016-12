Giovanni Augusto fecha 2016 igualando recorde de gols na mesma temporada

(Foto: Agência Corinthians)

O meia Giovanni Augusto iniciou 2016 vestindo a camisa do Atlético-MG. Ele chegou a disputar duas partidas, uma pela Florida Cup e outra pela Primeira Liga. Mas, no final de janeiro, foi surpreendido com uma proposta do Corinthians e acabou acertando sua transferência para o Timão. Conseguiu ter uma sequência atuando em 53 partidas ao longo de 2016. Além disso, igualou o seu recorde de gols na mesma temporada. Em 2014, o meia marcou seis gols pelo Figueirense e repetiu o número de tentos neste ano pelo Corinthians.

“Como homem de criação procuro focar mais na organização de jogadas, mas é sempre muito importante fazer gols. Fico feliz de ter igualado esse recorde de gol logo no meu primeiro ano no Corinthians. Consegui deixar minha marca em jogo de Libertadores, fiz um muito bonito contra o Red Bull e o mais especial foi o que garantiu a vitória no clássico contra o Santos”, relembrou o camisa 17 corintiano.

Mesmo contente com mais um recorde na carreira, Giovanni Augusto admite que ficou com sentimento que a temporada poderia ser melhor coletivamente. “Quero um 2017 muito melhor. Desejo conquistar títulos pelo Corinthians que ficaram faltando nesse primeiro ano. Tivemos muitas mudanças no elenco e comissão técnica que dificultaram nossa classificação para Libertadores. Agora precisamos dar a volta por cima nessa próxima temporada”, concluiu.

Número de gols de Giovanni Augusto por temporada

2016: 6 gols (Atlético-MG e Corinthians)

2015: 5 gols (Atlético-MG)

2014: 6 gols (Figueirense)

2013: 5 gols (Náutico e ABC)

2012: 3 gols (Criciúma)

2011: 1 gol (Atlético-MG e Barueri)

2010: 3 gols (Atlético-MG e Náutico)