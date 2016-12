Corinthians pode usar Marlone como moeda de troca por dívida com Atlético-MG

Foto:Daniel Augusto Jr/ Agência Corinthians

O meia Marlone pode estar de saída do Corinthians para a temporada 2017, isso devido a um interesse de Roger Machado, que já estava de olho no jogador desde o começo do ano, quando ainda comandava o Grêmio, porém o meia acabou vindo para o Timão neste ano.

Agora no comando do Atlético-MG, o treinador já afirmou que está interessado em poder contar com Marlone no Galo para 2017 e não irá poupar investimento, já que atualmente o Corinthians passa por uma grave crise econômica.

Marlone já disse que quer ajudar o Corinthians a brigar por algum título em 2017, porém nada garante que uma boa proposta salarial de outro time não tire o jogador do Timão, mesmo que ele ainda tenha um contrato com o Corinthians até 2019.

A negociação corre risco de ser concluída pois também há uma dívida entre os dois clubes, já que na compra de Giovanni Augusto o Corinthians ficou devendo uma parte da negociação e Marlone pode servir para quitar essa dívida.

Outro fator que pode fazer o clube de Minas investir no jogador do Corinthians é que Dátolo, principal meio campista do Atlético, está de saída do clube para 2017, e por isso o alto interesse do Galo em contratar o meia alvinegro.

Marlone não teve um ano brilhante no Corinthians, mas teve alguns jogos que marcaram sua passagem pelo Timão, como o jogo válido pela Libertadores 2016, onde fez dois gols, sendo que um deles está concorrendo ao prêmio Puskás. No começo do ano, quando Marlone foi contratado ao Corinthians, o jogador mal entrava em campo, por opção técnica, o que causou uma certa raiva na torcida corinthiana e fez com que o jogador virasse uma espécie de xodó da Fiel.