Fábio Carille é efetivado no cargo de técnico do Corinthians para 2017

Foto:Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

Depois de negociar com Dorival Júnior, do Santos, Guto Ferreira, do Bahia e até tentar fazer um contato com Reinaldo Rueda, do Atlético Nacional de Medellín, que nesse momento está internado por causa de um problema no quadril, o Corinthians anunciou que irá efetivar Fábio Carille para 2017. O anúncio deverá ser feito oficialmente em coletiva marcada para a tarde desta quinta-feira (22) e fechará enorme novela que paira o clube desde o começo do mês.

Fábio Carille, que está no Corinthians desde 2009, como auxiliar técnico é efetivado para ser o técnico do Corinthians em 2017, e uma grande aposta da diretoria, já que Fábio trabalhou com Tite e é considerado seu discípulo, pela forma que ele vê o futebol, a metodologia tática e de treinamento. Ele chegou ainda com Mano Menezes no comando e desde então se tornou membro da equipe técnica permanente do clube.

A diretoria alvinegra efetivou o treinador pois irá adiantar o processo, já que ele não precisa passar um tempo para se adaptar ao elenco, e caso um técnico novo fosse contratado demoraria de um a dois meses para o reconhecimento ser feito, por isso a preferência pelo auxiliar. Mas a demorada escolha é motivo de enorme discussão entre a torcida nas redes sociais, que criticam demais a atual gestão.

Outra novidade que também foi anunciada, é a mudança de Osmar Loss do Corinthians Sub-20 para o cargo de auxiliar técnico. Osmar vinha fazendo um bom trabalho com a base do Corinthians, e agora encara um novo desafio, dessa vez na equipe principal do Corinthians.

Com a efetivação de Fábio, o Timão deixa de lado nomes consagrados que estavam no mercado e ventilados na equipe, como Levir Culpi e Marcelo Oliveira.

Para 2017, Carille e seus comandados terão a Flórida Cup, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, além de disputar a Copa Sul-Americana, único torneio internacional na temporada.