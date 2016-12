Fábio Carille confirma Corinthians nos moldes de Tite e pede confiança da torcida

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

A novela finalmente acabou. Depois de idas e voltas, recusas, negações, procuras não-feitas e muita especulação, o Corinthians anunciou seu novo treinador de forma oficial. No começo da tarde dessa quinta-feira (22), Fábio Carille foi efetivado como treinador do alvinegro após alguns meses de recusas da própria diretoria.

Carille está no clube desde 2009 e trabalhou como auxiliar de Mano Menezes e Tite e assumiu a equipe alguns jogos nesse ano como interino antes da chegada de Cristóvão Borges. Depois da demissão de Cristóvão, o novo comandante chegou a ser efetivado e o discurso da diretoria era mantê-lo até o final do ano, onde seria trabalhado um novo técnico. Mas o desejo de Carille era ser treinador e ele falou sobre seu sonho:

"Não foi surpresa, sabia que isso poderia acontecer em algum momento. Sempre tive esse desejo, sempre deixei claro que queria ser técnico. Estou muito feliz e sei do tamanho da responsabilidade e sei que as coisas podem andar diferente. Não sou mais interino, não sou mais treinador 'até ali'. Sou o treinador principal."

A linha de trabalho da equipe será espelhada na forma de jogar de Tite, mestre de Carille e quem ele nunca escondeu a admiração. Além disso, o novo treinador pediu apoio e já falou o que esperar do Corinthians.

"O torcedor do Corinthians pode esperar uma equipe muito organizada e com muita entrega. As linhas serão muito organizadas e a equipe compacta. É a mesma linha de trabalho do Tite. Meu estilo é muito parecido com o dele."

O diretor de futebol Flávio Adauto confirmou a procura por Reinaldo Rueda, técnico do Atlético Nacional, da Colômbia, mas também disse que Fábio participou de toda reunião nesse período e está a par da situação atual corinthiana, inclusive conhecendo o elenco, como disse o próprio treinador.

"As coisas acontecem sempre no momento certo. Participei de tudo aqui nesses oito anos. Sei como é a política do clube. Conheço muito bem o grupo para dar sequência."

Carille terá um ano difícil pela frente. Isso porque o clube não deverá ter grandes investimentos e sofrerá no âmbito político. O comandante vai treinar o Timão na Flórida Cup, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileirão, além da Copa Sul-Americana, único torneio internacional na temporada.