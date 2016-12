Carille sinaliza contratação de Kazim e confirma busca por William Pottker

Foto: Daniel Augusto Jr/ Agência Corinthians

A preparação para a temporada 2017 no Corinthians parece ter finalmente começado. Após um impasse sobre o futuro treinador, a calmaria finalmente reapareceu e Fábio Carille, após ser efetivado, já trabalha na busca de reforços para o time alvinegro.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, nesta terça-feira (27), o comandante do Timão revelou que o clube está próximo de acertar com o atacante turco Kazim Richards, atualmente no Coritiba. Além dele, Carille comentou que William Pottker, um dos artilheiros do Brasileirão pela Ponte Preta, é outro que interessa ao time de Parque São Jorge:

"Estamos na busca de mais três ou quatro para chegar, vestir a camisa e dar resposta positiva. Mas outras possibilidades podem acontecer, como o caso do Pottker, caso do Kazim, que está andando bem, se é que já não fechou hoje pela manhã, Não sei como está, mas são jogadores que venham para acrescentar ao elenco em 2017".

As referências sobre Kazim apareceram, segundo Carille, após análises e conversas com Cristian, atual volante, e Alex, ex-jogador:

"O Cristian jogou com Kazim e o Alex conhece ele muito bem, deu referências maravilhosas, já que é meu amigo. A bola para com ele na frente, tem presença de área, podemos jogar com Jô e Kazim dentro da área. É muito bom ter alternativas dentro do grupo. Reconhecemos que a participação dele no Brasileiro com o Coritiba foi muito positiva".

Kazim tem naturalidade turca, mas é nascido na Inglaterra. Com passagens por Celtic, da Escócia, Fenerbahçe e Galatasaray, na Turquia, e Feyenoord, da Holanda, o jogador de 30 anos chegou essa temporada ao Coxa, onde disputou 25 jogos e marcou três gols. Ele tem contrato até o fim de 2017, mas a negociação é dada como certa, no aguardo apenas de exames para confirmar.

Já com William Pottker, o namoro é mais antigo. Pretendido pelo Corinthians ainda com Tite no comando, quando o jogador atuava pela Linense, agora na Ponte, o jogador volta à pauta alvinegra:

"Estamos observando o Pottker desde o Paulistão que fez pela Linense e chamou a nossa atenção. Estava nos planos do clube e pode ser que se concretize. Há uma possibilidade grande dele reforçar o nosso grupo".

O jovem de 23 anos, desejo antigo do Corinthians, já teve a sondagem desmentida pela Macaca. Em nota, o time de Campinas revelou que não recebeu propostas do time da capital e que deseja mantê-lo até o fim do Paulistão do ano que vem. Com contrato até 2019, a multa é outro fator que dificulta o negócio.