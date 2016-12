Contra sua vontade, Marlone aguarda Corinthians fechar acordo com Atlético-MG

(Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians)

A saída do meia Marlone do Corinthias parece estar cada vez mais próxima de se concretizar. Segundo emissários do Atlético-MG, mesmo com a relutância da diretoria paulista em fazer o negócio, o acordo está muito perto de ser firmado.

A oferta do Atlético Mineiro no valor de 3 milhões de euros, referentes a 100% dos direitos econômicos do jogador, é vista como extremamente benéfica para a equipe do Parque São Jorge, que detém 50% do jogador - os outros 50 pertencem ao Penapolense - e vem acumulando algumas dívidas ao longo dos anos.

Com o negócio sendo concretizado, o Corinthians quitaria os débitos que tem com o Galo referentes a contratação de Giovanni Augusto, além de se livrar também da dívida com o agente Fernando Garcia em relação à compra do próprio Marlone.

O jogador já teria concordado com a mudança de clube, embora tenha relutado de início. Um dos fatores que levaram o meia a repensar a possibilidade foi a classificação do Atlético-MG para a Libertadores, na qual o alvinegro paulista não fara parte, além de estar sob o comando do técnico Roger Machado.

Embora tenha sido um dos grandes destaques do Corinthians na conturbada temporada de 2016, a posição que ocupa Marlone é considerada a mais inchada do elenco, já que Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Lucca, Léo Jabá, Luidy e os provavelmente contratados Kazim e Willian Pottker podem atuar por ali.

A aquisição de Pottker à Ponte Preta inclusive está relacionada à saída de Marlone. Com o aval do Corinthians para a venda ao Atlético-MG, os empresários da Elenko Sports, empresa que pertence a Fernando Garcia, se comprometem a ajudar na compra do reforço que foi goleador do último Brasileirão.

Como o jogador está de férias fora do país, nada será acertado até seu retorno, que deve acontecer após as festas de fim de ano. Assim que chegar ao Brasil, clubes e atleta devem apenas acordar alguns detalhes para que a operação entre Atlético-MG e Corinthians seja concluída.