Corinthians anuncia e Kazim manda recado: "O gringo é da favela"

Foto: Divulgação/coritiba.com.br

O Corinthians tem novo nome para seu ataque em 2017. E ele fala inglês, turco e português. Trata-se de Kazim Richards, nascido na Inglaterra, mas com naturalidade turca e que agora vai para seu segundo clube no Brasil.

A novela, que se estendeu durante os últimos dias e já parecia bem-encaminhada, teve um fim nessa sexta-feira e o acordo final foi selado com os exames e o pagamento ao Coritiba. Os exames devem acontecer no começo da próxima semana, mas departamentos das duas equipes já trocaram informações sobre o estado do atleta. Os valores não foram divulgados, mas deve girar em torno de 1.2 milhão de reais. O salário alto do jogador para os padrões do Coritiba foram um dos motivos da liberação sem maiores problemas. O jogador terá um contrato de três anos.

Kazim chegou ao Brasil no meio de 2016, assinando com o Coritiba e trazendo esperança nova ao ataque. Forte, de bom poder físico, raçudo, mas sem grande histórico de marcar gols, alternou entre titularidade e banco de reservas, muito por conta da boa fase de Kléber Gladiador, capitão da equipe coxa-branca. O técnico corinthiano Fábio Carille elogiou o jogador recentemente e disse que pode utilizar o novo atacante aberto pelos lados, como 9 fixo e até flutuando entre a zaga.

O jogador tem passagens por vários clubes europeus, entre eles o Fenerbahçe e Galatasaray (Turquia), Feyennord (Holanda), Olympiacos (Grécia) e Celtic (Escócia), seu ex-time antes de pousar no Paraná. Seu melhor aproveitamento foi no Feyennord, onde marcou 16 gols em 50 jogos, entre 2014 e 2015. No Coritiba, foram 15 partidas, com apenas três gols.

Kazim é o terceiro reforço da equipe. Além dele, os outros dois jogadores confirmados chegam para 2017 no Timão: são os também atacantes Luidy (CRB) e Jô (sem clube). A diretoria ainda busca novos nomes e as negociações por William Pottker (Ponte Preta) seguem. Além dele, especula-se o nome do zagueiro Pablo, ex-Ponte Preta e atualmente no Bordeaux. O treinador Fábio Carille ainda busca nomes para a zaga e para o meio-campo.