Pedida alta por Pottker faz Corinthians estudar investimento em contratação

Foto: Divulgação/pontepreta.com.br

A busca por atacantes no Corinthians não para. A bola da vez é William Pottker, jovem de 23 anos e que foi destaque pela Ponte Preta, onde foi um dos artilheiros do Brasileirão 2016, com 14 gols. A sondagem, feita há alguns dias, segue, mas sem um desfecho próximo. Pelo menos é o que a Macaca informa.

O time de Campinas não quer facilitar e revelou a pedida para liberação do jogador: 10 milhões de reais por 100% dos direitos do atleta. A diretoria corinthiana novamente se assustou com os valores, ainda mais com a aproximação do acordo com o turco Kazim Richards, que chega do Coritiba.

O Timão ainda não desistiu da negociação e estuda meios de negociação, como investir em parte dos direitos (5 milhões de reais por 50% do passe). A Ponte levaria uma parte em futura negociação com o mercado europeu.

O empresário do jogador, Fernando Garcia, trabalha nos bastidores para trazer o atleta ao Parque São Jorge. Com bom trânsito nas duas diretorias e também detentor dos direitos de Marlone, Garcia aposta na chegada de Pottker, até para facilitar uma saída do atual camisa 8 corinthiano e de uma possível valorização do artilheiro da Série A do Brasileirão.

Recentemente a diretoria da Ponte Preta soltou uma nota desmentindo qualquer proposta corinthiana ou de outro clube e revelou que apenas o mercado chinês procurou contratar Pottker, mas recebeu negativas da Macaca, segundo o próprio presidente Vanderlei Pereira: “Não recebemos propostas nem de Corinthians nem de Botafogo, como se fala por aí. A única proposta que veio foi da China e ela foi recusada. A Ponte conta com Pottker para 2017 e não está negociando o atleta nem tem interesse e uma saída dele”.

A busca por Pottker segue a linha corinthiana de reforçar o ataque. Com Luidy e Jô já acertados e com Kazim muito próximo, o Timão ainda busca mais um nome para fechar o elenco. O setor foi alvo de críticas, já que deixou muito a desejar durante a temporada 2016.