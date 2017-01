Corinthians confirma empréstimo de atacante Gustavo ao Bahia

Foto: Daniel Augusto Jr/ Agência Corinthians

O Corinthians segue movimentando suas peças visando a temporada 2017. Depois de encaminhar a contratação de Kazim e seguir no sonho de ter Willian Pottker, o alvinegro busca novos ares para jogadores pouco aproveitados em 2016. E quem tem novo destino é o centroavante Gustavo, que acertou com o Bahia para o próximo ano.

'Gustagol', como ficou conhecido após passagem artilheira pelo Criciúma, chegou em agosto ao Corinthians após enorme pressão da torcida por uma contratação de atacante após péssima fase dos homens de frente, e logo assumiu a camisa 9. O jovem de 22 anos, no entanto, não conseguiu suprir a carência e não marcou nenhum gol em nove partidas.

A ida para o Bahia, que também estará na Série A, é mais uma chance para o jovem centroavante subir na sua carreira. A pressão de jogar no Corinthians, que não teve um bom segundo semestre, mostrou que ainda precisa de maiores formações, coisa que não teve na base e que no alvinegro fazia trabalhos intensivos após os treinamentos.

Um fato curioso sobre Gustavo é que, após sua estreia com a camisa corinthiana, o jogador, declarado torcedor do Timão, fez uma tatuagem na perna onde mostrava a data de seu início no Corinthians e uma imagem dele com a camisa 9 alvinegra. O assunto rendeu alguns comentários, mas o jogador preferiu não comentar.

O Tricolor de Aço arcará com os salários do jogador, que deve permanecer por todo ano de 2017. No setor corinthiano, a diretoria trouxe Luidy, Jô e está próximo de anunciar Kazim. Já o artilheiro William Pottker segue na mira, mas sofre concorrência de outras equipes, como o Botafogo.