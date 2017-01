Maior campeão da Copinha, Corinthians busca seguir revelando grandes talentos no futebol

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

Na noite desta quarta-feira (4), a cidade de Taubaté receberá o maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Jr. Ao lado do time da cidade, do Operário e do Pinheiro, time contra quem faz a estreia, o Corinthians vai em busca da décima taça do torneio mais importante juvenil.

Tradicional na base, sempre formador e com jogadores vindo do famoso "terrão" (antigo nome dado aos campos de treinamentos da molecada corinthiana, que não tinha gramado), o alvinegro passou um tempo sem utilizar as categorias de formação e isso tem chamado a atenção da torcida, que recentemente cobra maior carinho com os meninos.

Maior campeão, com nove títulos, e maior finalista, com 24 decisões, o Corinthians é ainda o atual vice-campeão e tentará chegar na quarta final seguida, algo inédito até hoje. Para esse ano, o time de Osmar Loss (que assumirá o posto de auxiliar do time principal após o torneio) tem em Fabrício Oyá, Franklyn, Pedrinho e Carlinhos como grandes esperanças.

E a tradição corinthiana é enorme. A equipe sempre revelou grandes talentos que brilharam e ainda fazem sucesso mundo à fora, como Rivellino, Ronaldo, Willian, Sylvinho, Edu e outros. Relembre abaixo alguns nomes que surgiram e que fazem parte da história alvinegra.

Tragédia em 1969

No ano da primeira edição da Copinha, o Timão se tornou campeão, mas se viu impedido por Palmeiras e São Paulo de utilizar a base para repor o elenco após as mortes de Lidu e Eduardo, destaques da equipe que vinha bem no Paulistão daquele ano. A tragédia de carro é lembrada até hoje.

Rivalidade em 70

Na segunda edição, Corinthians e Palmeiras fazem dérbi na final e o alvinegro se dá bem, levando a segunda taça.

Fim de jejum

Foram mais de 20 anos até o Timãozinho vencer a Ponte Preta na prorrogação e levantar a terceira taça. André Santos foi destaque da equipe e faria parte do elenco campeão da Copa do Brasil meses depois contra o Grêmio.

Emoção em 1999

Contra o Vasco, o Timãozinho encheu o Pacaembu para uma das mais emocionantes finais da história. Num jogo truncado, marcado, Edu soltou a canhota do meio da rua e garantiu a taça. O herói se tornaria peça-chave no time principal e bateu pênalti na final do Mundial contra o mesmo Vasco em 2000.

Essa edição foi uma das mais aproveitadas pela equipe principal do Corinthians. Além de Edu, os laterais Índio e Kleber, o zagueiro Anderson e o trio de ataque Ewerthon, Fernando Baiano e Andrezinho fizeram parte do elenco por muito tempo.

Safra com utilidade

O título contra o São Paulo em 2004 novamente deu oportunidades aos jovens no time principal. Passando por momento complicado, o Corinthians recorreu aos garotos para sair da pior e, auxiliado por Tite em sua primeira passagem, nomes como Júlio César (goleiro), Édson (lateral), Rafael Fefo (defensor), Ronny (lateral), Fininho (lateral), Nilton (volante), Rosinei (volante), Jô (atacante), Abuda (atacante) e Bobô (atacante). Outra leva bem utilizada.

Bi em ano de investimentos estrangeiros

Desde os dois primeiros anos da competição, o Corinthians não ganhava dois títulos seguidos e em 2005 conseguiu repetir o feito de 69/70. Ainda com alguns nomes do ano anterior, como Bobô, o Timãozinho sobrou e teve em Dinélson o grande nome e que seria muito utilizado no time campeão brasileiro daquele ano. Além dele, o baixinho Elton, Wilson e Bruno Octávio também subiram para conquistar o penta. Todos sem grande destaques.

Hepta e poucas revelações

Em 2009, o sétimo título corinthiano mostrou uma base sem grandes nomes, mas com uma solidez capaz de erguer mais um troféu. Naquele time, Boquita foi quem mais se destacou e quem fez parte do elenco campeão do Paulista e da Copa do Brasil ao lado de Ronaldo Fenômeno. Outros que subiram, mas pouco apareceram foram Bruno Bertucci e Marcelinho.

Emoção e uma grande estrela

Em 2012, o ano perfeito corinthiano começou com uma conquista emocionante na Copinha. Encarando o tradicional e segundo maior vencedor, Fluminense, o Timãozinho precisou virar o duelo quase na batida do relógio, aos 45 do segundo tempo. Naquela equipe, Marquinhos foi a grande estrela, se tornando um dos principais zagueiros do mundo no PSG e atual titular da Seleção Brasileira. Já Matheus Vidotto é um dos goleiros reservas ainda hoje, e outros nomes seguem no mundo do futebol, como Douglas Tanque, Giovanni e Denner.

Última conquista

Em 2015, o Corinthians ganhou seu último título, mas já são três finais seguidas. Após vice contra o Santos em 2014, com Malcom sendo destaque e elevado ao time principal ainda com 17 anos, o time teve mudanças e ganhou do Botafogo-SP com gol de Maycon, hoje grande promessa e que deve ser titular no Corinthians em 2017. Naquela edição, vários jogadores se destacaram e ainda seguem no clube, como Caíque França (goleiro reserva), Guilherme Arana (grande futuro na lateral esquerda), Léo Príncipe (reserva de Fágner), Pedro Henrique (titular algumas vezes em 2016), Marciel (outro que tem enorme potencial no meio-campo), Maycon (elogiado por Tite como novo Elias), Matheus Cassini (podendo voltar da Europa) e Gustavo Vieira (paraguaio com grande potencial).

Sucesso além dos títulos

Nem só em anos com conquistas que a base corinthiana fez sucesso. Nomes importantes saíram da Copinha para a equipe principal. Relembre alguns:

Betão: zagueiro campeão nacional em 2005.

Casagrande: um dos maiores centroavantes do futebol, Casão é um ídolo gigante do Corinthians.

Cris: campeão no time principal, também foi ídolo no futebol francês.

Deco: mesmo sem grandes sucessos no time principal, foi logo para Europa se tornando um dos maiores jogadores portugueses.

Dentinho: mais recente, foi campeão com o time principal e hoje atua na Ucrânia.

Dinei: herói e talismã nos títulos dos Brasileiros de 98/99. Ídolo da torcida.

Everton Ribeiro: rebaixado em 2007, retornou com a equipe, mas era muito jovem e só foi brilhar no Coritiba, anos depois.

Fágner: revelação em 2006, saiu brigado para a Holanda e retornou em 2014. Importante no atual time corinthiano.

Márcio: campeão como volante em 90 e treinou o time campeão em 2005. Volante de muita raça e de idolatria da Fiel.

Viola: herói no Paulista de 88 e artilheiro pelo Timão, também conquistou torcidas rivais, como de Vasco e Santos.

Zé Elias: um dos mais jovens a atuar, era o torcedor em campo no Corinthians do meio dos anos 90.