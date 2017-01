Sob olhares de Carille, Corinthians goleia Pinheiro na estreia da Copinha

Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians

O maior vencedor da Copa São Paulo de Futebol Jr. deu o ar das graças no começo da noite desta quarta-feira (04). Jogando em Taubaté, o Corinthians enfrentou o Pinheiro-MA e só precisou de 45 minutos para sacramentar a vitória. Goleada tranquila por 6 a 0 e liderança no grupo 17 com dois gols de Carlinhos, dois de Mantuan, um de Guilherme Romão e outro de Pedrinho.

A goleada do Timãozinho teve olhares importantes nas arquibancadas. Fábio Carille, novo treinador do time principal, ao lado de Alessandro e do preparador físico Walmir Cruz, acompanharam o show corinthiano e aprovaram a atuação. O time da capital já pode garantir a classificação na próxima rodada, quando encara o Operário-MT.

Já o Pinheiro-MA sofreu a maior goleada ao lado do Genus, que também levou seis gols, do São Paulo. O time encara o dono da casa, Taubaté, para tentar ainda seguir vivo no grupo.

Massacre no começo

O Corinthians claramente era o favorito e sobrava em todos os critérios de análises. Mas o Pinheiro tratou de ainda ajudar o time da capital e logo no primeiro lance, arrancada de Mantuan, um bate-rebate deixou a bola oferecida pra entrada de Guilherme Romão, que bateu da grande área sem chances pro goleiro maranhense.

Cinco minutos depois, a zaga do Pinheiro dormiu no ponto, Carlinhos roubou a bola de forma fácil e somente deu um tapa na saída do goleiro, ampliando o placar. E novamente cinco minutos depois, Pedrinho arrancou do meio, levou a defesa nordestina, enfiou para Fabrício Oya, que foi travado pelo goleiro. O rebote ficou na meia-lua e Pedrinho mandou de cobertura, marcando um golaço.

Mesmo com três gols em menos de 20 minutos, o Timãozinho não tirou o pé e Pedrinho acionou Carlinhos, que tentou acionar Oya na direita, mas a zaga cortou. Mas novamente a bola ficou na meia-lua e Mantuan mandou um tapa de direita onde a coruja dorme, golaço.

A goleada seria maior, mas Carlinhos estava impedido após lindo lance pela direita corinthiana. O massacre era total e o time do Maranhão nem sabia o que estava acontecendo. O goleiro Chico se virava na meta pra evitar mais gols e fazia grandes defesas. Além disso, a falta de pontaria no pé de Carlinhos evitou o quinto antes dos 35 minutos de jogo.

De tanto martelar, o Timãozinho marcou o tão caçado quinto gol. Marquinhos e Pedrinho fizeram bom lance pela direita e o cruzamento de Marquinhos encontrou Mantuan, que chegou batendo de primeira e fechou o primeiro tempo.

Só um gol

Com o placar na mão, garantindo, o Corinthians passou a trocar passes e cadenciar a partida. Nisso, o Pinheiro conseguiu sua primeira chance de perigo, com chute de longe de Jefferson, assustando Filipe. O problema é que esse lance acordou o Timão, que partiu pra cima e Marquinhos entrou na área, foi fazendo fila e tomou um tranco bizarro por trás. Pênalti claro que Pedrinho bateu com categoria e fechou o placar.

A partir daí, pouco aconteceu. Pinheiro já se deu por vencido e não conseguia quase sair do meio-campo. O Timão se segurou no meio e passou a sair de contra-ataque. Por duas vezes, a goleada não foi ampliada.

Pedrinho, um dos grandes nomes da partida, recebeu pela esquerda, deu um tapa na saída do goleiro e carimbou o pé da trave. E no último lance, novamente Carlinhos tentou surpreender em um toque de cabeça por cobertura do goleiro, mas a zaga tirou debaixo do gol.

Vitória magra dos donos da casa

No jogo que abriu a rodada no Grupo 17, o Taubaté encarou o Operário-MT e contou com Gabryel pra sair vitorioso do duelo. Ainda no primeiro tempo, a zaga do time de Mato Grosso parou em linha e deixou Gabryel livre contra o goleiro. Em posição legal, ele driblou o rival e empurrou para o gol vazio.

Com o resultado, o time do Taubaté divide a liderança com o Corinthians, mas perde no saldo de gols. Assim como o rival da capital, pode se classificar, caso vença, já que a última rodada será com os dois líderes da tabela.