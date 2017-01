Corinthians encara Operário em busca da classificação antecipada na Copinha

Um dos principais favoritos e maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Jr. retorna aos gramados na noite desta sexta-feira (06). O Corinthians, nove vezes campeão, encara o Operário-MS pela segunda rodada da fase de grupos da Copinha na cidade de Taubaté. A partida tem início programado para as 21h no horário brasileiro de verão.

Líder do grupo 17, o Timãozinho vem de goleada na estreia contra o Pinheiro-MA e basta uma vitória simples avançar de fase. Os dois melhores de cada chave avançam.

Já o Operário tem a obrigação de vencer, caso queira se manter na briga pela vaga. Após derrota na estreia contra o dono da casa, Taubaté, o time de Mato Grosso do Sul nem pode contar com empate, já chegaria no máximo aos quatro pontos e seus rivais terão um saldo de gol melhor.

Com olhares do chefe

Após a boa goleada na estreia, os meninos do Corinthians sentiram o prestígio dos elogios tanto do treinador Osmar Loss, quanto do técnico do time principal, Fábio Carille, que acompanhou a partida do estádio.

Para o jogo de logo mais, o alvinegro de Parque São Jorge não deve mudar sua equipe inicial. Com destaques para Mantuan, meia autor de dois gols na estreia, e Carlinhos, camisa 9 que também anotou dois gols e comentou sobre o desejo de ser artilheiro da competição mais importante de garotos.

"Para mim, é importante porque tenho o desejo de ser o artilheiro do campeonato. Em uma goleada assim, é bom o atacante deixar o seu. Começa sair gol do zagueiro, do lateral... Se não sai do atacante, complica. Meu pai sempre fala que atacante tem que sempre deixar o dele. Sei que é isso que esperam de mim".

Com Carlinhos e a mesma formação, o Timãozinho deverá ter Filipe; Samuel, Thiago, Vinicius Del'Amore e Guilherme Romão; Guilherme Mantuan e Renan Areias; Pedrinho, Fabrício Oya e Marquinhos; Carlinhos.

Tudo ou nada

Após uma estreia nervosa num jogo tenso decidido numa falha do sistema defensivo, o time do Operário será obrigado a vencer o forte time da capital paulista.

Se no primeiro tempo, o time do Mato Grosso do Sul foi dominado, o segundo teve o time mais ligado e produtivo. É nisso que o treinador Paulo Rezende se apega pra tentar surpreender o time corinthiano.

Sem grandes problemas, o Operário deve ter a mesma equipe na segunda partida em seu grupo. Com isso, Paulo Rezende deve colcoar em campo Lucas, Caio, Matheus Cuíca, João Vitor, Juninho, Wender, Marlon, Bruninho, Marcelinho, Elorhan, Rodrigo Bê.

No outro jogo da rodada, Taubaté encara o Pinheiro buscando a vaga antecipada. A partida será a primeira no Joaquinzão, palco dos jogos da Copinha na cidade do Vale do Paraíba.