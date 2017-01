Com reforços e despedida, Corinthians se reapresenta para a temporada 2017

Foto: Agência Corinthians

O ano de 2017 começou oficialmente para o Corinthians. O clube alvinegro se apresentou pela primeira vez no CT Joaquim Grava para o primeiro treinamento e o primeiro contato com o novo treinador Fábio Carille.

A apresentação, que teve até protestos de torcedores organizados na porta do centro de treinamentos, ficou marcada pela aparição de grande parte dos jogadores, dentre eles, algumas novidades. Kazim, atacante turco recém-chegado, correu pelo gramado ao lado de Jô, novo atacante, mas já apresentado em 2016.

O outro atacante confirmado, Luidy, ficou na parte interna trabalhando a parte física, assim como Mendoza, colombiano que volta de empréstimo. Outro que volta ao Corinthians é o lateral-esquerdo Moisés, destaque na campanha de acesso do Bahia e que agora deve ter uma vaga no elenco corinthiano.

Isso porque Uendel, titular do setor está de saída. O lateral esteve no CT, mas ficou na parte interna e se despediu dos funcionários e colegas. Ele está à caminho do Internacional e vive em meio aos últimos detalhes da negociação.

Outras ausências foram de Marlone, ainda em viagem para a Europa, onde concorreu ao Prêmio Puskas, e os meninos Guilherme Arana, Léo Jabá, Léo Santos e Maycon, todos convocados para a Seleção Brasileira Sub-20.

Outros negócios que estão apenas nos trâmites decisivos são as contratações do zagueiro Pablo, hoje no Bordeaux ( França), o volante Gabriel - que esteve na parte interna do CT fazendo trabalhos físicos- e o meio Wágner, atualmente na China, e o volante Paulo Roberto, que atuou pelo Sport em 2016. Ainda há chances do Timão fechar com o atacante William Pottker e o meia Jádson.

O Corinthians volta aos trabalhos nessa quinta-feira e no começo da próxima semana viaja aos Estados Unidos para disputar a Flórida Cup, torneio preparatório que reúne times de todo o mundo.

Veja quem se apresentou nessa tarde:



Goleiros: Cássio, Walter, Caíque, Matheus Vidotto

Laterais: Fagner, Léo Príncipe, Moisés, Uendel

Zagueiros: Balbuena, Yago, Pedro Henrique, Vilson

Volantes: Camacho, Cristian, Marciel, Jean, Warian

Meias: Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Rodrigo Figueiredo, Rodriguinho, Danilo

Atacantes: Jô, Kazim, Bruno Paulo, Guilherme, Lucca, Mendoza, Romero