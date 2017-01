Em duelo de invictos, Corinthians encara Manthiqueira pela Copa São Paulo

Após conseguir 100% de aproveitamento na fase de grupos, o Corinthians volta a campo nesta quarta-feira (11) pela 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O adversário é o Manthiqueira, time de Guaratinguetá e estreante na competição. A partida será no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, com início programado para às 18h45, no horário brasileiro de verão.

Após três vitórias na fase de grupos, o Timãozinho por pouco não garantiu a melhor campanha da Copinha. Os dois gols sofridos na terceira partida contra o Taubaté impediram a liderança corinthiana no ranking geral da competição.

O técnico Osmar Loss deve repetir a escalação utilizada nos dois primeiros jogos do torneio, os onze iniciais corinthianos devem ser Filipe, Samuel, Vinicius Del'Amore, Thiago e Guilherme Romão; Renan Areias, Mantuan, Marquinhos, Fabricio Oya e Pedrinho; Carlinhos.

Na última atividade dos jogadores antes do confronto a comissão técnica deu prioridade ao treinamento de posicionamento e às bolas paradas.

A esperança corinthiana é o centroavante Carlinhos. O camisa 9 é um dos artilheiros da competição e lidera, ao lado do volante Mantuan, as assistências do Timão na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Se vencer, o Corinthians enfrenta o vencedor de Coritiba e Taubaté, jogo marcado para ás 16h00, partida que antecede o jogo corinthiano no estádio Joaquinzão. O local do confronto da terceira ainda será definido pela Federação Paulista de Futebol.

Zebra Laranja

O adversário do Corinthians é o estreante Manthiqueira, time de Guaratinguetá. Após três empates na fase de grupos, a Laranja Mecânica do Vale do Paraíba, como é conhecido pelos torcedores, se classificou em 2º colocado no grupo 18. A equipe é comandada por uma mulher, Nilmara Alves dirige, além do time sub-20, o profissional do Manthiqueira.

A Laranja Mecânica deve atuar com Yago; Matheus, Allan, Amaral e Silas; Jhonatan, Osmar, Dudu e Vandinho; Leléu e Bruno Henrique. O time busca manter a sequência de surpresas recentes nessa segunda fase, já que Palmeiras e São Paulo, maiores rivais do Timão, foram eliminados no começo da rodada.

A VAVEL Brasil trará todos os detalhes da partida à partir das 18h, com o melhor tempo real online minuto a minuto.